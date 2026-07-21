土資場流向管理上路 農地填土申請更難...彰化6年僅准3件

彰化沿海及偏遠地區過去常傳出農田、魚塭遭非法傾倒廢土，彰化縣府2021年訂定「農業用地申請改良作業要點」，規定農地回填須先取得縣府同意。不過統計近6年來，全縣僅核准3件申請，今年上半年申請數更僅個位數。縣府農業處指出，今年全面實施營建剩餘土石方全流向管理，許多申請人評估無法提出合法土方來源證明，申請數量降低。

彰化曾因「北土南運」問題飽受困擾，2020年至2022年間，沿海農地及魚塭屢遭非法棄置廢土、廢棄物，引發社會關注。彰化地檢署2022年更破獲震驚全台的「一條龍棄土產業鏈」，不法集團勾結合法清運業者，將工程棄土運往偏遠農地、魚塭傾倒，面積粗估相當於6.5座大安森林公園。

檢方調查發現，部分地主與業者簽訂契約，先將農地挖深，再掩埋夾雜玻璃、塑膠、木材、垃圾、爐渣等廢棄物，或回填砂石、磚塊、混凝土塊等廢土，導致農地喪失耕作功能。

為兼顧農地改良需求及防堵非法棄土，縣府2021年訂定「彰化縣辦理農業用地申請改良作業要點」，地主若有回填需求，須提出農地改良原因、農作生產計畫、土石方運輸規劃及合法土石方來源等資料，經審查取得同意函後才能施工。核准案件施工期間也須全程架設24小時監視器錄影，供主管機關查核。

農業處表示，審查重點在於確認是否確有農業需求，以及土方來源是否合法。回填土方必須來自合法土資場，但不少申請人提出的土方來自建築工地，或將其他農地表土移作回填，皆不符規定，因此無法核准。

農業處也指出，不少申請人以改善低窪、避免淹水為由申請填土，但經現勘後發現，多數農地並無回填必要，部分情況可透過耕作方式改善；若貿然墊高地勢，反而可能影響周邊排水，增加鄰近農田積淹水風險，因此不予核准。今年起營建剩餘土石方全面納入流向管理後，土方來源查核也更加嚴格，目前獲准案件多屬長期積水、確有農地改良需求的農地。