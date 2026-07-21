響應原住民族日 奧萬大7/31起連3天入園門票10元

仁愛鄉原住民族文化豐富，響應8月1日原住民族日，林保署南投分署轄管奧萬大國家森林遊樂區於31日至8月2日推出門票10元優惠活動，遊客穿原住民族服飾拍照打卡還可換好禮。

農業部林業及自然保育署南投分署今天發布新聞稿表示，迎接8月1日原住民族日，奧萬大國家森林遊樂區推出限時優惠，7月31日至8月2日連續3天開放以新台幣10元優惠票價入園，停車費另計，邀民眾走進山林、親近自然，感受豐富原住民族文化與生態旅遊魅力。

林保署南投分署表示，奧萬大森林遊樂區周邊聚居賽德克族、泰雅族、布農族等原住民族群，擁有深厚人文底蘊與多元特色，長久以來原住民族與山林共生共榮，孕育獨特生活智慧、傳統工藝及祭儀文化，配合原住民族日擴大辦理門票優惠，鼓勵民眾認識原住民族文化。

南投分署表示，除門票優惠，活動期間遊客穿原住民族服飾入園，在奧萬大園區尋找「奧萬大」拍照上傳並完成臉書（Facebook）粉絲專頁「奧萬大情報站」打卡，持畫面至遊客中心可兌換好禮，透過互動體驗，鼓勵民眾以實際行動響應原住民族日。