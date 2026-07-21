台中鍋烤節開跑 天天投票抽東京機票、300萬抵用券攻略一次看

「2026台中鍋烤節」逾370家鍋物、燒烤名店參戰，共34家入選，將由國內外專業評審團實地走訪，角逐金鍋獎、金烤獎及金蔬獎。經發局說，邀全國民眾透過「台中通TCPASS」APP每天投票，有機會天天抽咖啡、抽東京來回機票、總額300萬元的鍋烤抵用券，以及汽車等大獎。

經發局長張峯源表示，今年採全民人氣票選，與專業評審雙軌並行，首度導入專業評審制度，入選34家將接受國際級專家實地評鑑，從料理表現、食材品質、烹調技術、品牌特色及整體消費體驗等面向綜合評分，展現台中鍋烤產業的實力與特色。完整入選名單預計於7月底，在「台中市政府經濟發展局」臉書直播中公開。

經發局表示，今年民眾參與熱度爆棚，「台中通TCPASS」APP每天投票將持續至8月14日，民眾每天可在5大組別各投一票，每投一次就累積一次抽獎機會。目前「天天抽200杯咖啡」活動已送出破千杯，投票數持續攀升。

市府準備了5組「台北到東京來回機票」、總額300萬元的「鍋烤抵用券」，以及壓軸的「汽車大獎」。首波重頭戲7月22日下午2時將直播抽出首張台北到東京來回機票，以及第一波店家優惠券，歡迎民眾鎖定台中市政府經濟發展局臉書直播。

經發局表示，民眾持續透過「台中通TCPASS」APP每天投票，不僅能支持心目中的鍋烤好店，也有機會天天抽咖啡、抽東京來回機票、鍋烤抵用券及汽車大獎，天天投、天天抽，一起支持台中最具代表性的鍋烤美食盛會。