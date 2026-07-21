台中機場國際航線突破30條 賴正鎰：清泉崗機場經濟圈成形

台中清泉崗國際機場迎來史上最大規模擴張，今年國際及兩岸航線預計突破30條，全年旅客運量有望破300萬人次。全國商總榮譽理事長、鄉林集團董事長賴正鎰今指出，清泉崗周邊房市正轉型為結合航空、科技、物流、觀光與居住需求的「機場經濟圈」。

民航局統計，台中國際機場今年5月旅客量達31.3萬人次，年增28%，居全台機場之首。去年總客運量達251萬人次，已恢復至疫情前約96%，其中國際線達171萬人次，已超越疫情前的169萬人次。

賴正鎰他強調，機場不能只讓國人「出得去」，更要讓國際旅客「進得來、住下來、消費下來」，才能將航線紅利轉化為地方投資、就業及人口紅利。

賴正鎰分析，水湳經貿園區與清泉崗可形成完整的城市發展軸線，水湳定位為會展、商業、文化及高端居住機能；清泉崗負責航空物流與產業運輸，若再透過捷運及快速道路串聯，將成為台中未來20年的重要成長走廊。

針對房市表現，賴正鎰提醒，機場題材雖是長期利多，但在央行信用管制與房貸緊縮下，先前漲幅較大的沙鹿、清水、大雅等海線區域進入量縮盤整期。近期建商多採防守策略，資金回流市中心成熟區、軌道建設明確地段，如水湳、十三期及單元二至五及市中心都更案。

賴正鎰建議購屋者，房市已告別只看題材的階段，有支撐力的房市，必須同時具備「產業創造工作、交通帶進人口、機能留住家庭」三項條件。清泉崗周邊房市應留意建設是否落實，以及航管高度限制與噪音等因素。

賴正鎰直言，面對預計在2032年趨於飽和的航廈容量，政府應明確公布第三航廈、機場捷運及聯外交通的具體時程。他建議中央與地方建立跨部會平台，避免旅客量已達標，關鍵基礎設施卻仍停留在規劃階段，錯失轉型國際大都市的契機。

隨著國際航線增加、台中國際機場旅運人次大幅攀升。圖／鄉林不動產研究室提供

台中國際機場。圖／鄉林不動產研究室提供