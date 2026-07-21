快訊

台經院預告2026年經濟成長預測破10％ 這項力道太強

衛福部諮議會決議 放行中聯19批預防性下架油品全數「重新上架」

泰美味！泰國菜如何在美國餐桌端出一片天？

聽新聞
0:00 / 0:00

台中機場國際航線突破30條 賴正鎰：清泉崗機場經濟圈成形

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中國際機場。圖／鄉林不動產研究室提供
台中國際機場。圖／鄉林不動產研究室提供

台中清泉崗國際機場迎來史上最大規模擴張，今年國際及兩岸航線預計突破30條，全年旅客運量有望破300萬人次。全國商總榮譽理事長、鄉林集團董事長賴正鎰今指出，清泉崗周邊房市正轉型為結合航空、科技、物流、觀光與居住需求的「機場經濟圈」。

民航局統計，台中國際機場今年5月旅客量達31.3萬人次，年增28%，居全台機場之首。去年總客運量達251萬人次，已恢復至疫情前約96%，其中國際線達171萬人次，已超越疫情前的169萬人次。

賴正鎰他強調，機場不能只讓國人「出得去」，更要讓國際旅客「進得來、住下來、消費下來」，才能將航線紅利轉化為地方投資、就業及人口紅利。

賴正鎰分析，水湳經貿園區與清泉崗可形成完整的城市發展軸線，水湳定位為會展、商業、文化及高端居住機能；清泉崗負責航空物流與產業運輸，若再透過捷運及快速道路串聯，將成為台中未來20年的重要成長走廊。

針對房市表現，賴正鎰提醒，機場題材雖是長期利多，但在央行信用管制與房貸緊縮下，先前漲幅較大的沙鹿、清水、大雅等海線區域進入量縮盤整期。近期建商多採防守策略，資金回流市中心成熟區、軌道建設明確地段，如水湳、十三期及單元二至五及市中心都更案。

賴正鎰建議購屋者，房市已告別只看題材的階段，有支撐力的房市，必須同時具備「產業創造工作、交通帶進人口、機能留住家庭」三項條件。清泉崗周邊房市應留意建設是否落實，以及航管高度限制與噪音等因素。

賴正鎰直言，面對預計在2032年趨於飽和的航廈容量，政府應明確公布第三航廈、機場捷運及聯外交通的具體時程。他建議中央與地方建立跨部會平台，避免旅客量已達標，關鍵基礎設施卻仍停留在規劃階段，錯失轉型國際大都市的契機。

隨著國際航線增加、台中國際機場旅運人次大幅攀升。圖／鄉林不動產研究室提供
隨著國際航線增加、台中國際機場旅運人次大幅攀升。圖／鄉林不動產研究室提供

台中國際機場。圖／鄉林不動產研究室提供
台中國際機場。圖／鄉林不動產研究室提供

隨著國際航線增加、台中國際機場旅運人次大幅攀升。圖／鄉林不動產研究室提供
隨著國際航線增加、台中國際機場旅運人次大幅攀升。圖／鄉林不動產研究室提供

清泉崗機場 清泉崗 航線

延伸閱讀

台中機場國際航線突破30條 賴正鎰：「清泉崗機場經濟圈」逐漸成形

產業園區坐鎮！雲林成房市黑馬 房價3年漲兩成

台中大北屯5月熱銷榜揭曉！ 房市 K 型化加劇「強案續強」

餐飲巨頭選址成房市風向球？「島語」、「旭集」搶攻台中兩大金磚聚落

相關新聞

防豬瘟禁廚餘養豬衝擊蘭嶼 雅美（達悟）族憂數百年傳統文化難延續

為防範非洲豬瘟，政府明年起全台將全面禁止以廚餘餵養豬隻，違者最高可處40萬元以上罰鍰。不過，長年以廚餘養豬的蘭嶼雅美（達悟）族部落面臨巨大衝擊。對當地居民而言，豬隻不只是重要食材，更是婚禮、喪禮、祭典等傳統文化不可或缺的一環，如今新政策也讓族人憂心延續數百年的生活方式恐將被迫改變。

台中機場國際航線突破30條 賴正鎰：清泉崗機場經濟圈成形

台中清泉崗國際機場迎來史上最大規模擴張，今年國際及兩岸航線預計突破30條，全年旅客運量有望破300萬人次。全國商總榮譽理事長、鄉林集團董事長賴正鎰今指出，清泉崗周邊房市正轉型為結合航空、科技、物流、觀光與居住需求的「機場經濟圈」。

影／名嘴質疑中市隱匿未驗苯駢芘 鄭照新：盡力滿足大眾知情權

台中市長盧秀燕昨天前往台北市中正第一警分局介壽派出所對面，關心3名國民黨台北市議員參選人絕食情形。面對媒體追問名嘴溫朗東指控台中市政府涉隱匿「未檢驗苯駢芘」爭議時，盧秀燕未回應即離開現場。對此，台中市副市長鄭照新今天表示，並非市長無法回應，而是當時屬探視行程，不適合停留受訪；他本人則留在現場接受媒體提問。

彰化2鄉發現金 鄉代會駁選前撒幣

彰化縣線西鄉過去每年發放每人五百元台電回饋生活福利金，今年首度大幅加碼至每人二千五百元，昨起在各村陸續發放，全鄉約一萬六千百多人受惠。花壇鄉則從昨起發放每人六千元振興經濟金，約四點二萬人受惠，有人質疑選前大撒幣，鄉代會駁「想太多！」

降低曝曬…台中67個路口 試辦紅燈減秒

台中市政府推出「交通號誌紅燈減秒專案」，自昨日起至八月廿八日止，在四條主要幹道共六十七個路口試辦，將號誌周期由一百八十秒縮短為一百五十秒，預估每個路口平均可減少十五至廿五秒紅燈時間，降低夏季機車族與行人等候時曝曬的不適，提升通行舒適度。桃園七月起啟動夏季號誌計畫，全市二五四處路口連鎖調整。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。