台中機場國際航線突破30條 賴正鎰：「清泉崗機場經濟圈」逐漸成形

台中清泉崗國際機場迎來近年最大規模的航線擴張，今年國際及兩岸航線突破30條，全年旅客運量有機會跨越300萬人次，不僅讓中台灣居民出國更加便利，也逐步改變台中產業、觀光及房地產發展軸線。

全國商總榮譽理事長、鄉林集團董事長賴正鎰今天指出，隨著台中第三航廈、機場捷運、聯外道路及產業專區陸續推動，清泉崗周邊正由傳統海線房市，轉型為結合航空、科技、物流、觀光與居住需求的「機場經濟圈」。

賴正鎰表示，清泉崗國際化不只是增加航線，而是攸關中台灣產業能否直接連結全球。中科半導體、精密機械、航太、智慧製造等產業持續擴張，將同步帶動商務往來、就業人口、物流、旅宿消費及居住需求，長期有助於重塑台中北側與海線地區的城市價值。

根據交通部民航局統計，台中國際機場今年5月旅客人數達31.3萬人次，年增28%，成長率居全台機場之首。去年總客運量251萬人次，已恢復至疫情前約96%，其中國際線達171萬人次，已超越疫情前的169萬人次。

台中清泉崗機場今年新增大陸成都、青島；日本的沖繩、宮古島、熊本、札幌；泰國清邁、越南大叻及韓國清洲等航線，華航也規劃台中直飛北九州包機，作為未來福岡定期航線的市場測試。另有航空公司與旅行社洽談松本、福岡、關島、越南富國島、新加坡及泰國曼谷等航點，使得中台灣對外連結更加完整也快速。

賴正鎰指出，台灣去年出國旅客突破1,894萬人次，外來旅客約857.5萬人次，相差超過1,000萬人次。機場不能只有旅客「出得去」，更要讓國際旅客「進得來、住下來、消費下來」，才能把航線紅利轉化為地方投資、就業及人口紅利。因此，台中仍須同步提升國際旅館、會展設施、觀光景點、交通接駁及多語服務。

他回憶，20多年前擔任台中市商業會理事長期間，便結合地方首長與民意代表，爭取水湳機場遷往清泉崗，並倡議朝中部國際機場規模發展。水湳機場遷移後，原址已轉型為水湳經貿園區，中央公園、綠美圖、國際會展中心、轉運中心及巨蛋等重大建設陸續落地；清泉崗則逐步成為連結中科、海線產業及國際市場的新門戶。

賴正鎰認為，水湳與清泉崗可形成完整的城市發展軸線。水湳提供會展、商業、文化及高端居住機能，清泉崗負責國際航空、物流與產業運輸，若再透過捷運及快速道路串聯，將成為台中未來20年的重要成長走廊。

不過，賴正鎰也提醒，機場建設是長期利多，卻不代表周邊房價都會同步上漲。過去沙鹿、清水、大雅受惠中科就業人口、機場題材及低基期，部分區域房價快速攀升；但在央行信用管制、房貸緊縮及交易降溫下，先前漲幅較大的海線地區，已進入量縮與價格盤整期。

近期建商普遍採取不急著購地、減少推案、建照展期等防守策略，資金逐漸回到市中心成熟區、軌道建設明確區域，以及具有產業與人口支撐的地段，包括水湳經貿園區、十三期、單元二至五及市中心都更案，仍是大型開發商持續布局的重點。

賴正鎰表示，未來清泉崗周邊房市能否進入下一波成長，關鍵不在航線數量，而在於第三航廈、機場捷運、聯外道路、產業專區及生活機能能否如期落實，航管高度及飛機頻繁起降落的噪音，都會影響房價。而真正有支撐力的房市，必須同時具備「產業創造工作、交通帶進人口、機能留住家庭」三項條件。

目前台中機場第一、二航廈年容量約369萬人次，預估6年後的2032年可能就達飽和，政府也預估2040年前旅客量可望突破500萬人次，2045年甚至可能達千萬人次。

賴正鎰建議中央與地方建立跨部會平台，明確公布台中機場第三航廈、捷運及聯外交通的時程，避免旅客量已突破300萬人次，機場擴建與捷運等重大建設，卻仍舊停留在規劃階段。

他強調，清泉崗不應再被視為區域型航空站，而應定位為服務中彰投苗雲嘉等六縣市的國際門戶，未來若能結合台中港郵輪、國際會展、中科產業與城市觀光，形成「空港、海港、會展、科技」四位一體的發展模式，將進一步提升台中的國際競爭力。

「機場是長期的城市競爭力，不是短期的炒房題材。」賴正鎰建議將來有意購房者，房市已告別只看題材、全面齊漲的階段，未來開發商與購屋消費者都應更加重視周邊公共建設完成度、就業人口、通勤時間、生活機能與住宅設計規畫，選擇真正能承接產業及人口成長，生活機能充足的真正好宅。

清泉崗國際化不只是增加航線，而是攸關中台灣產業能否直接連結全球。業者提供