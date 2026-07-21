防豬瘟禁廚餘養豬衝擊蘭嶼 雅美（達悟）族憂數百年傳統文化難延續

為防範非洲豬瘟，政府明年起全台將全面禁止以廚餘餵養豬隻，違者最高可處40萬元以上罰鍰。不過，長年以廚餘養豬的蘭嶼雅美（達悟）族部落面臨巨大衝擊。對當地居民而言，豬隻不只是重要食材，更是婚禮、喪禮、祭典等傳統文化不可或缺的一環，如今新政策也讓族人憂心延續數百年的生活方式恐將被迫改變。

蘭嶼鄉公所表示，一旦禁止廚餘餵豬，族人只能仰賴本島運來的飼料，運輸成本加上飼料價格，將讓蘭嶼居民難以負擔，也可能使家戶養豬文化逐漸消失。且在蘭嶼所謂的「廚餘」並非大量餐廚廢棄物，而是以自家種植的地瓜、芋頭葉及外皮，再搭配家庭剩餘飯菜混合餵養豬隻，屬於自然循環、沿襲數百年的傳統模式。

據了解，這個月16日上午，蘭嶼有民眾因使用廚餘餵豬遭人檢舉，縣動物防疫所依法開立罰單。隨後鄉公所立即通知各村辦公處，提醒居民不得再以廚餘飼養豬隻，否則將面臨重罰。消息傳開後，引發不少族人質疑，認為政策未考量離島特殊環境及原住民族傳統文化。

「我們從小就是這樣養豬，不是為了賣錢，而是家裡有婚禮、喪事、飛魚祭等重要場合，都需要豬隻。」陳姓族人說，家裡養豬已有好幾代，平常餵食的大多是自己種植的芋頭葉、地瓜皮，以及家中的剩飯剩菜，「大家都是養幾頭自己用，不是大型養豬場」。

另有居民坦言，大家並不反對防疫措施，也理解非洲豬瘟的嚴重性，但期待政府在制定政策時，能看見蘭嶼特殊的地理環境與文化背景，透過更完善的配套及管理機制，在防疫與文化保存之間取得平衡，而非讓延續數百年的傳統養豬方式就此走入歷史。

縣動物防疫所強調，禁止廚餘養豬並非地方自行決定，而是中央因應非洲豬瘟防疫政策所訂定的規範。防疫所指出，去年台東曾因廚餘造成非洲豬瘟疫情風險，農業部防檢署已明文規定不得再以廚餘餵豬，違規者依法裁罰。

為兼顧防疫與文化保存，蘭嶼鄉公所提出三項建議，希望中央能研議更符合離島需求的配套措施，包括：建立地理隔離與風險管理機制，嚴格把關境外肉品；輔導並管理傳統養豬戶，保留在地剩食循環利用模式；以及制定兼顧原住民族文化與防疫需求的彈性政策，讓祭儀與生活文化得以延續。