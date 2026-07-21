彰化2鄉發現金 鄉代會駁選前撒幣

彰化縣線西鄉過去每年發放每人五百元台電回饋生活福利金，今年首度大幅加碼至每人二千五百元，昨起在各村陸續發放，全鄉約一萬六千百多人受惠。花壇鄉則從昨起發放每人六千元振興經濟金，約四點二萬人受惠，有人質疑選前大撒幣，鄉代會駁「想太多！」

線西鄉公所昨起在各村活動中心辦理生活福利金發放，有民眾一次代領全家八人份、抱回二萬元直呼開心。有婦人笑說，上周才剛買新鞋，領到錢剛好可以補貼；也有民眾直言「錢當然愈多愈好」，還有人直到現場才知道，今年金額已由五百元提高到二千五百元。

台中火力發電廠每年依發電量回饋附近鄉鎮「發電年度促協金」，其中伸港鄉長期每人發放一千元，線西多年來維持五百元，今年首度由公所加碼至二千五百元；和美鎮多運用於地方建設。

線西鄉長蘇韋峻表示，今年生活福利金共編列三千九百零七萬元，其中台電促協金約一千四百萬元，鄉公所自籌約二千五百萬元；目前鄉庫存款約四億元，較他上任時的二億多元增加不少，因此除今年每人二千五百元外，明年也編列預算，希望持續發放生活福利金，讓鄉親覺得住線西很幸福。

花壇鄉普發六千元振興經濟金，鄉代會通過鄉公所建議案，公所依地方制度法，訂定「彰化縣花壇鄉因應美伊戰爭引發國際情勢變化穩定民生韌性措施振興經濟金自治條例」草案作為法源依據，今年三月底提交鄉代會審議通過，合計將發放兩億五千多萬元。

花壇鄉代會主席沈文盛將參選鄉長，被質疑通過建議案選前發利多，與選舉有關。沈文盛表示，想太多，近來經濟景氣不好，物價上漲，民眾苦哈哈，鄉公所則因遺產稅、公共造產、房地產稅收及歲入盈餘等，依決算鄉庫還有大約九億元，基於「還稅於民」才會發放經濟福利金，鄉庫還有大約六億元，仍十分充裕。