降低曝曬 台中67個路口 試辦紅燈減秒

台中市政府推出「交通號誌紅燈減秒專案」，自昨日起至八月廿八日止，在四條主要幹道共六十七個路口試辦，將號誌周期由一百八十秒縮短為一百五十秒，預估每個路口平均可減少十五至廿五秒紅燈時間，降低夏季機車族與行人等候時曝曬的不適，提升通行舒適度。桃園七月起啟動夏季號誌計畫，全市二五四處路口連鎖調整。

中市交通局長葉昭甫指出，台中市共有六千六百六十三座交通號誌，為全國最多。本次夏日紅燈減秒專案將透過交控中心監測，依現場交通狀況進行調控，結合工程運算、即時預測與大數據分析，動態分配綠燈秒數。

葉昭甫表示，台中市主要幹道以台中火車站為核心向外延伸，平時為疏導幹道車流，主要路口綠燈時間較長，形成一百八十秒號誌周期。此次交通局盤點各路段號誌周期、車流量與路口寬度，選定中清路、崇德路、文心路及進化北路／忠明路等四條主幹道試辦紅燈減秒。

交通局說明，試辦路段包括中清路英才路至經貿五路、崇德路梅亭街至崇德十二路、文心路興安路至華美西街，以及進化北路／忠明路柳陽東街至民權路，共計六十七個路口。試辦時間為每周一至周五上午九時至下午四時，選在暑假離峰時段，減少機車騎士與行人在烈日下等候紅燈的時間。

葉昭甫強調，專案自七月廿日至八月廿八日試辦期間，交通局將持續觀察各路段交通量與民眾反應，作為後續是否擴大實施的參考；同時也會透過路口行人倒數計時顯示器，輪播「秒數不夠，下次再過」、「注意轉彎車」、「快步過路口」等安全宣導訊息。

桃園市政府則從七月起啟動「夏季限定號誌時制計畫」，於白天離峰時段針對全市二五四處路口進行號誌優化，主要鎖定號誌周期超過一百廿秒的大型路口，採「路段整體連鎖」方式調整，平均可減少主幹道紅燈等候時間約十至廿秒，以降低騎士的曝曬不適感。計畫原則實施至八月底，後續視實際氣候與車流情形滾動式調整。