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國資圖2工人觸電送醫 電力設備故障7/21閉館1天

中央社／ 台中20日電

國立公共資訊圖書館今天下午6時許，冰水主機更新工程進行設備接電，2名工人發生觸電後送醫救治。因館內電力設備零件受損，無法正常供電，21日閉館1天。

台中市消防局今天晚間接獲報案，下午6時19分，位於南區五權南路的國立公共資訊圖書館發生電擊傷救護案，現場有2名工人因接電時不慎，造成1名顏面受傷及另1名上半身燒燙傷，2人意識清楚送醫救治。台中市警察局第三分局獲報現場協助警戒。

公共資訊圖書館晚間發布新聞稿指出，因館內冰水主機更新工程進行設備接電作業，電力設備零件發生異常並觸發火警警報系統，消防人員現場勘查，確認現場溫度正常、無持續燃燒及公共安全疑慮，已完成相關處置並撤離。

館方指出，事件造成2名施工人員受傷，均意識清楚，送往中國醫藥大學附設醫院接受治療。已要求施工廠商持續關注傷者狀況，並妥善協助後續醫療與照護事宜。

初步檢查，事故造成館內電力設備零件受損，目前全館無法正常供電，供電系統尚待完成修復及安全確認。公共資訊圖書館總館21日閉館1天，各項閱覽、借還書、資訊服務及活動均暫停辦理；所屬中興分館及黎明分館則照常開館。

圖書館 台中市

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