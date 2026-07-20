國資圖2工人觸電送醫 電力設備故障7/21閉館1天

彰化縣線西鄉過去每年發放每人500元台電回饋生活福利金，今年首度大幅加碼至每人2500元，今天起在各村陸續發放，全鄉約1萬500多人受惠，總經費3907萬元，其中台電促協金約1400萬元，其餘約2500萬元由鄉公所自籌。有民眾一次代領全家8人份、抱回2萬元直呼開心，也有網友質疑鄉長卸任前「大撒幣」，引發討論。

2026-07-20 13:18