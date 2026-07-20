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脫下白袍仍不忘救人 彰基護理師火場即時救援獲頒兩萬元表揚

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化永樂街火警，彰基葉護理師（左）與醫師友人即刻投入救援，協助傷者後送，彰基總院長陳穆寬（中）特別頒發兩萬元獎金，表揚她即使脫下白袍，危急時也不忘救人的情操。
彰化永樂街火警，彰基葉護理師（左）與醫師友人即刻投入救援，協助傷者後送，彰基總院長陳穆寬（中）特別頒發兩萬元獎金，表揚她即使脫下白袍，危急時也不忘救人的情操。

彰化市鬧區永樂街本月18日下午住宅火警造成1死1傷，當時，彰化基督教醫院葉姓護理師與友人結束聚餐正走出餐廳，發現後，立即衝到火場投入救援，並協助後送受傷的88歲屋主就醫。彰基總院長陳穆寬獲知後，特別頒發兩萬元獎金，獎勵葉姓護理師即使脫下白袍，危急時也不忘救人的情操。

彰基總院長陳穆寬表示，葉姓護理師在結束大夜班、用完餐後，發現一名患者受困於火警現場，與另名醫師友人第一時間立即緊急報案，並向消防單位說明現場位置及受困情形，協助評估受傷的88歲屋主生命徵象，還全程陪搭乘救護車前往彰基就醫，確保患者獲得即時醫療照護。

陳穆寬指出，葉姓護理師與醫師友人臨危不亂、積極救援，患者才能順利脫離險境，展現彰基「洗腳精神」所代表的大愛，以實際行動展現醫護人員救人濟世的使命感。他代表醫院向葉護理師表達誠摯感謝，讚揚她在危急時刻，不論是否穿著白袍，都不忘醫護救人的初心。

葉護理師感謝總院長的表揚，她說，當天就是吃完飯，路過現場看到濃煙就先協助報警，因為身為護理師，有守護病人生命的職責，基於專業，除馬上協助報案案，也盡可能與現場民眾、消防弟兄一起努力，讓病人可以獲得最及時的照護。這份榮耀，應屬於當時投入這救援的所有人。

彰化市鬧區永樂街本月18日下午發生住宅火警，當時，彰化基督教醫院葉姓護理師（右2）與友人除協助報案外，立即衝到火場投入救援，並協助後送受傷的88歲屋主就醫。圖／民眾提供
彰化市鬧區永樂街本月18日下午發生住宅火警，當時，彰化基督教醫院葉姓護理師（右2）與友人除協助報案外，立即衝到火場投入救援，並協助後送受傷的88歲屋主就醫。圖／民眾提供

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