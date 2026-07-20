台鐵集集線復駛 陳紀衡拚觀光、交通再升級

民進黨集集鎮長參選人陳紀衡今天提出集集鎮鐵道觀光與交通政策，打造會說故事的鐵路，吸引旅客四季都想來集集，及透過轉運站整合火車、公車、台灣好行，成為旅遊重要節點。

國營台灣鐵路股份有限公司觀光鐵道「集集支線」日前恢復彰化二水站至南投車埕站全線通車。陳紀衡今天與民進黨立委羅美玲、民進黨南投縣長參選人温世政提出鐵道觀光、鐵道交通雙主軸的集集鐵道復興計畫，盼為集集鎮、南投山線鄉鎮擘劃下個10年發展新藍圖。

陳紀衡表示，火車回來了，但人潮不能只停在過去，他提出「鐵道觀光品牌計畫」，重塑過去引領熱潮的「火車好多節」品牌，改以全新年度主題策展、觀光列車、鐵道模型常設展，串聯濁水到車埕沿線車站，打造「一條會說故事的鐵路」，吸引旅客四季都想來集集。

陳紀衡說，交通方面提出「集集交通中心計畫」，主張將規劃中的轉運站改設在「集集分局旁停車場用地」，此方案不僅符合旅客與居民生活動線，且因土地本身即為商業區停車場用地，無需辦理用地變更也可作為車站使用，行政程序相對單純、建設速度更快。

羅美玲說，她將扮演中央與地方最佳橋梁，積極向交通部、交通部觀光署、台鐵公司、國家發展委員會等協調爭取資源；温世政表示，觀光客進來，產業才會活絡，青年才有機會回鄉，因此他與陳紀衡多次討論後，都認為集集鎮重新發展第一步從交通開始。