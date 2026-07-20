彰化花壇線西發福利金 逾5萬民眾小確幸

彰化縣花壇鄉今天起發放每人新台幣6000元振興經濟金，約4.2萬人受惠，總額約2.6億元；線西鄉發放每人2500元生活福利金，約1.5萬人受惠，總額約3907萬元。

花壇鄉民代表會建議花壇鄉公所發振興經濟金，鄉公所依法訂發放條例送鄉代會審議通過後，隨即規劃發放工作，即日起2階段發放，首階段8月14日前在各村發放，第2階段8月19日到11月30日在鄉公所發放。

花壇鄉代會主席沈文盛接受媒體聯訪表示，近日物價上漲，鄉庫還有約9億元，基於還稅於民發振興經濟金，無關選舉。

線西部分，金額從往年每人500元增加到2500元，總額約3907萬元，其中台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金1400萬元，其餘由鄉公所自籌。

線西鄉長蘇韋峻說，台電台中火力發電廠每年依發電量提撥促協金，回饋鄰近鄉鎮，今年促協金約1400萬元，另離岸風電變電所也提供回饋金約2000萬元，其中1000萬元已投入社區建設，剩餘部分今年須運用於鄉內。

蘇韋峻表示，以往都發給鄉民500元，今年考量鄉公所財政穩定，自籌經費，發放金額提高到2500元，希望讓鄉民感受小確幸。