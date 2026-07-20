南投埔里百香果減產4成 農民盼中央現金救助

今年初春乾旱高溫，入夏又逢多雨及颱風，重創埔里鎮重要經濟作物百香果生長，農民初估1期果產量大減4成，加上農業資材成本逐年上漲，收益大受影響，盼以農業天災現金救助。

埔里鎮百香果種植面積逾500公頃，下半年進入產期，但今年初春乾旱、高溫，又逢入夏多雨及颱風，重創埔里鎮百香果生長，農民初估1期果產量減少達4成，埔里鎮長廖志城今天會同行政院中部聯合服務中心執行長陳錦倫、農業部台中區農業改良場埔里分場踏勘。

果農反映，春季少雨及氣溫偏高，導致開花授粉不佳，入夏後則是連續午後大雨，近期又有颱風侵襲，多雨潮濕影響根系健康，開花結果率銳減，估產量大減達4成，原本每公頃全年可收3期果，產量約30公噸，因氣候影響減產，估今年產量恐怕不到20公噸。

果農也表示，多雨也影響百香果品質，目前能宅配或銷往市場的數量減少，賣相較不佳的次果只能進加工廠，扣除肥料、藥劑及各項農業資材等成本逐年上漲，1期果投資幾乎血本無歸，且結果率不佳，至2期果之間可能出現長達1、2個月空窗期，造成市場青黃不接。

廖志城說，因天候導致農損已有苦瓜、絲瓜、蘿蔔符合農業天然災害現金救助，農政單位先前已勘查埔里百香果受災，今天再會勘發現災損狀況更嚴重，初估減產達4成，百香果生產成本1公頃就要新台幣百萬元，農損極大，埔里鎮是百香果全國最大產區，盼中央協助。

台中區農改場埔里分場表示，作物經久旱又逢多雨潮濕，根系勢必受影響，農改場將勘查全區受災狀況，進一步評估是否符合農業天災救助；民進黨南投縣長參選人温世政出席說，到產地發現百香果授粉結果率不佳，農損非常嚴重，加上生產成本高，農民生計受不小影響，盼中央協助農民度過難關。