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斥資3.5億元…彰化民族新村長照衛福大樓動土 預計2028年完工

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
斥資3.5億餘元的「彰化市民族新村長照衛福大樓新建工程」，今天舉辦動土典禮，此一地上4層的複合式長照衛福大樓， 預定2028完工，將提供長照、兒少、身心障礙福利及社區發展的全齡照顧服務。記者劉明岩／攝影
斥資3.5億餘元的「彰化市民族新村長照衛福大樓新建工程」，今天舉辦動土典禮，此一地上4層的複合式長照衛福大樓， 預定2028完工，將提供長照、兒少、身心障礙福利及社區發展的全齡照顧服務。記者劉明岩／攝影

斥資3.5億餘元的「彰化市民族新村長照衛福大樓新建工程」，今天舉辦動土典禮，此一地上4層的複合式長照衛福大樓， 預定2028完工，將提供長照、兒少、身心障礙福利及社區發展的全齡照顧服務。

今天的動土儀式，由彰化縣長王惠美、衛生福利部長期照顧司長祝健芳等人共同執鏟動土。王惠美表示，這項工程由衛生福利部補助1億1625萬餘元，縣府自籌1億426萬餘元，大樓位在天空遊戲場旁，堪稱是全彰化視野最好的長照衛福大樓。

王惠美表示，民族新村長照衛福大樓工程為地上4層的複合式建築，總面積約924.34坪，1樓是可收托40名未滿2歲嬰幼兒的公設民營托嬰中心以及身心障礙社區日間照顧服務據點；2樓為玩具親子館、實物銀行、社區資源中心；3樓是能服務30人失智型日間照顧及失智症團體家屋；4樓也是失智症團體家屋，可服務人數為27人，完整涵蓋各年齡層的照顧需求。

王惠美指出，彰化縣65歲以上長輩占總人口20.8%，其中彰化市老年人口比例更高達21.1%。為此，縣府積極爭取中央補助，全面布建長照衛福據點，目前規劃的52處據點已有41案完工；加上現有377個社區關懷據點，縣府持續朝「一學區一日照，一村里一據點」的目標邁進，盼讓長輩能在熟悉的環境獲得最完善的照顧。

王惠美昱示，彰化縣並首創全國「老幼共融」的長照衛福大樓模式共計18案，其中如二林、芳苑、竹塘、大城、員林、北斗的衛福大樓已啟用，埤頭及鹿港二期則準備啟用。期盼透過完善社福建設，讓彰化的年輕人能無後顧之憂地為最愛的家鄉打拚。

衛生福利部長期照顧司長祝健芳表示，彰化縣在競爭型計畫一推動時，馬上盤點出可用的土地與資源，順利爭取到中央的經費挹注，各處衛福大樓逐步推動，是中央地方合力以及公私協力的成果。

議長謝典霖表示，因為縣府團隊的用心，讓衛福大樓在彰化遍地開花，全齡照顧長輩與小孩，所有議員也會全力支持縣府各項長照政策。

斥資3.5億餘元的「彰化市民族新村長照衛福大樓新建工程」，今天舉辦動土典禮，此一地上4層的複合式長照衛福大樓， 預定2028完工，將提供長照、兒少、身心障礙福利及社區發展的全齡照顧服務。記者劉明岩／攝影
斥資3.5億餘元的「彰化市民族新村長照衛福大樓新建工程」，今天舉辦動土典禮，此一地上4層的複合式長照衛福大樓， 預定2028完工，將提供長照、兒少、身心障礙福利及社區發展的全齡照顧服務。記者劉明岩／攝影

斥資3.5億餘元的「彰化市民族新村長照衛福大樓新建工程」，今天舉辦動土典禮，此一地上4層的複合式長照衛福大樓， 預定2028完工，將提供長照、兒少、身心障礙福利及社區發展的全齡照顧服務。記者劉明岩／攝影
斥資3.5億餘元的「彰化市民族新村長照衛福大樓新建工程」，今天舉辦動土典禮，此一地上4層的複合式長照衛福大樓， 預定2028完工，將提供長照、兒少、身心障礙福利及社區發展的全齡照顧服務。記者劉明岩／攝影

斥資3.5億餘元的「彰化市民族新村長照衛福大樓新建工程」，今天舉辦動土典禮，儀式結束後，民眾爭取索取動土用的鏟子，縣長美並當場簽名，希望索取者能如願「產子」。記者劉明岩／攝影
斥資3.5億餘元的「彰化市民族新村長照衛福大樓新建工程」，今天舉辦動土典禮，儀式結束後，民眾爭取索取動土用的鏟子，縣長美並當場簽名，希望索取者能如願「產子」。記者劉明岩／攝影

斥資3.5億餘元的「彰化市民族新村長照衛福大樓新建工程」，今天舉辦動土典禮，此一地上4層的複合式長照衛福大樓， 預定2028完工，將提供長照、兒少、身心障礙福利及社區發展的全齡照顧服務。記者劉明岩／攝影
斥資3.5億餘元的「彰化市民族新村長照衛福大樓新建工程」，今天舉辦動土典禮，此一地上4層的複合式長照衛福大樓， 預定2028完工，將提供長照、兒少、身心障礙福利及社區發展的全齡照顧服務。記者劉明岩／攝影

長照 彰化 王惠美

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