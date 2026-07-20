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中市府打造地價地形圖 地價資訊更直觀透明

中央社／ 台中20日電

台中市政府地政局今天公布，運用GIS三維測量技術，結合NNI雙線性插值演算法，打造「地價地形圖」，將原本平面的房價數據轉化為3D地形景觀，開創地價資訊立體化。

過去民眾查詢實價登錄，多半只能透過表格或地圖上的數字判讀價格高低，台中市地政局今天透過新聞稿說明，首創運用GIS三維測量技術，結合NNI雙線性插值演算法，成功賦予地價資訊「高度（Z值）」，打造「地價地形圖」，將原本平面的房價數據轉化為如山巒、丘陵及溪谷般高低起伏的3D地形景觀，開創地價資訊立體化的新應用。

地政局長曾國鈞表示，以往地價資訊僅以數字或顏色區分，民眾較難直覺比較不同區域價格差異。現在創新運用三維空間分析技術，將每筆地價資料轉換為具有高程的立體點位，再透過NNI（Natural NeighborInterpolation，自然鄰近插值）雙線性插值運算，建立連續性的地價地形模型，讓地價高低猶如山勢起伏般呈現。

曾國鈞說，地價愈高，形成愈高的「山峰」；地價較低，則形成「谷地」，使抽象的價格資訊具象化、立體化，大幅提升民眾閱讀與理解效率。透過「地價地形圖」，民眾不再需要逐筆比較價格數字，只要觀看地形起伏，即可快速掌握各區域價格分布情形。

曾國鈞舉例，像七期新市政中心、草悟道、水湳經貿園區等地區，可清楚呈現地價高峰；而不同生活圈之間的價格落差，也能透過等高線及立體地形一目了然，讓地價資訊更加透明、直觀且容易理解。

地政局指出，這項創新突破傳統二維地圖限制，不僅是全國首創將地價資訊高程化（Elevation）的應用，更是首次透過測量成果讓房價「有高度」、地價「有地形」，成功打造台灣第一張3D地價地形圖，將原本冰冷的數據轉化為民眾看得懂、容易判讀的視覺資訊。

房價 台中市

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