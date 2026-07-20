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王惠美：積極建設長照衛福據點 已41案完工

中央社／ 彰化20日電

彰化縣長王惠美今天表示，彰化縣政府積極爭取中央補助，布建長期照顧衛福據點，規劃52處已41案完工，加上現有377個社區關懷據點，持續朝「1學區1日照，1村里1據點」邁進。

彰縣府在民族新村親子公園辦「彰化市民族新村長照衛福大樓新建工程」動土典禮，王惠美及民主進步黨籍立法委員黃秀芳等與會。

王惠美表示，工程為地上4層複合式長照衛福大樓，總面積約924.34坪，1樓可收托40名未滿2歲嬰幼兒公設民營托嬰中心及身心障礙社區日間照顧服務據點；2樓玩具親子館、實物銀行與社區資源中心；3樓是能服務30人失智型日間照顧及失智症團體家屋；4樓是失智症團體家屋，可服務27人，完整涵蓋各年齡層照顧需求。

至於台北市長蔣萬安等呼籲民眾25日「上凱道反毒油」，王惠美接受媒體聯訪說，這是國家安全問題，她一定參加，而藍營縣市長號召召開「反毒油線上國是會議」，她也會參與。

王惠美 長照 黃秀芳

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