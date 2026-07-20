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影／線西福利金500變2500…選前發放被質疑撒幣 鄉長：財政穩定

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣線西鄉過去每年發放每人500元台電回饋生活福利金，今年首度大幅加碼至每人2500元，鄉民都很高興。記者林敬家／攝影
彰化縣線西鄉過去每年發放每人500元台電回饋生活福利金，今年首度大幅加碼至每人2500元，鄉民都很高興。記者林敬家／攝影

彰化縣線西鄉過去每年發放每人500元台電回饋生活福利金，今年首度大幅加碼至每人2500元，今天起在各村陸續發放，全鄉約1萬500多人受惠，總經費3907萬元，其中台電促協金約1400萬元，其餘約2500萬元由鄉公所自籌。有民眾一次代領全家8人份、抱回2萬元直呼開心，也有網友質疑鄉長卸任前「大撒幣」，引發討論。

線西鄉公所今天起在各村活動中心辦理生活福利金發放，由於適逢年底選舉前夕，不少民意代表也到場關心發放情形，現場不少鄉親排隊領取。有婦人笑說，上周才剛買新鞋，今天領到錢剛好可以補貼；也有民眾直言「錢當然越多越好」，還有人直到現場才知道，今年金額已由500元提高到2500元。

台中火力發電廠每年依發電量提撥「發電年度促協金」，補助鄰近鄉鎮作為地方回饋。彰化縣伸港、線西及和美都是受惠鄉鎮，其中伸港鄉長期每人發放1000元，線西多年來則維持500元，今年首度調高至2500元；和美鎮則多將回饋金運用於地方建設。

鄉長蘇韋峻表示，今年生活福利金共編列3907萬元，其中台電促協金約1400萬元，鄉公所自籌約2500萬元。另因離岸風電變電所提供地方回饋約2000萬元，其中1000萬元已投入社區建設，剩餘1000萬元今年必須運用於鄉內，加上近年積極向各單位爭取建設經費，減輕鄉庫負擔，評估財政狀況穩定後，決定提高生活福利金，希望讓鄉親感受到「小確幸」。

蘇韋峻指出，目前鄉庫存款約4億元，較他上任時的2億多元增加不少，因此除今年每人2500元外，明年也規畫編列預算，希望持續發放每人2000元生活福利金，讓鄉親覺得住在線西很幸福。

不過，由於發放時間接近年底選舉，也引發網友議論。有人質疑是「拿鄉庫的錢出來撒」，也有人認為「有錢領當然好，只是時間點不對」；但也有民眾認為，不應將地方福利與選舉混為一談，只要依法編列預算、經代表會審議通過，鄉民受惠並無不妥。

彰化縣線西鄉過去每年發放每人500元台電回饋生活福利金，今年首度大幅加碼至每人2500元，今天起在各村陸續發放。記者林敬家／攝影
彰化縣線西鄉過去每年發放每人500元台電回饋生活福利金，今年首度大幅加碼至每人2500元，今天起在各村陸續發放。記者林敬家／攝影

台電 彰化

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