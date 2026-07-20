台中市試辦夏日紅燈秒數縮短 67處路口少停15到25秒

台中市政府推出「交通號誌紅燈減秒專案」，從今（20）日到8月28日，在4條主要幹道共67個路口，將號誌周期從180秒縮減到150秒，預估每個路口平均可少停15到25秒紅燈，以減少夏天期間機車族或行人等紅燈時曝曬的時間，提高通行舒適度。

交通局長葉昭甫指出，台中市共有6663座交通號誌，是全國交通號誌最多的縣市，本次夏日紅燈減秒專案會透過交控中心監測，依照現場交通狀況調控，結合工程運算、即時預測與大數據分析等等，動態分配綠燈秒數。

葉昭甫表示，台中市主要幹道是以台中火車站為核心，向外延伸到各區，平時為了疏導幹道車流，主要路口的綠燈時間較長，形成180秒的較常號誌周期；交通局這次盤點各路段的號誌周期、車流量與路口寬度，試辦紅燈減秒專案，試辦區域為中清路、崇德路、文心路、進化北路／忠明路等4條主幹道。

交通局說明，試辦路段分別是中清路英才路到經貿五路段、崇德路梅亭街到崇德十二路段、文心路興安路到華美西街路段，以及進化北路／忠明路柳陽東街到民權路段，總共67個路口，試辦時間是每周一到周五上午9時到下午4時，在暑假離峰時段，減少機車騎士和行人在大太陽下等紅燈的時間。

葉昭甫強調，紅燈減秒專案自7月20日到8月28日試辦期間，交通局會持續觀察各路段交通量以及民眾的使用反應，作為後續擴大實施的參考，也會使用路口行人倒數計時顯示器，輪播「秒數不夠，下次再過」「注意轉彎車」「快步過路口」等安全宣導訊息。