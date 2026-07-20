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改善台中大安南安路路面與排水問題 施志昌爭取經費將施工

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市議員施志昌今天邀各單位，共同辦理大安區南安路燙平工程地方說明會。圖／中市議員施志昌提供
台中市議員施志昌今天邀各單位，共同辦理大安區南安路燙平工程地方說明會。圖／中市議員施志昌提供

台中市大安區南埔里南安路為南埔與南庄地區的重要聯外幹道，長期承受清潔隊垃圾車等大型重型車輛頻繁輾壓，多年未大規模整修，路面多處破損，每逢下雨易出現嚴重積水，台中市議員施志昌今天邀相關單位到場辦說明會，他爭取經費市府將改善，下周四施工，工期二天。

台中市議員施志昌今天邀立委蔡其昌大安服務處主任陳明謙、台中市府建設局海線工程隊股長王為聖、南庄里長陳炳煌及南埔社區發展協會理事長莊木添等人，共同辦理大安區南安路燙平工程地方說明會。

施志昌表示，南安路是南埔與南庄里民日常出入、長輩往返及農民務農的關鍵幹道，長期高重壓的使用讓路面早已不堪負荷。他向市府爭取162萬元經費，交由海線工程隊全力推動道路翻修工程。考慮到道路兩側多為透天住宅，本次工程除路面刨鋪外，將一併改善周邊排水問題。

海線工程隊股長王為聖表示，本次改善工程將採用「刨除5公分、鋪築5公分」的專業工法進行整體鋪設，總長度355公尺，並精確維護現場洩水口運作，確保路面保持優良的洩水功能。考量到近日附近有里民喪家辦理出殯事宜，海線工程隊秉持體恤民意原則，特將施工時間順延至下周四進場，工期二天。

南埔社區發展協會理事長莊木添表示，這條路平時農民與里民出入極為頻繁，先前路面坑坑窪窪，遇雨積水困擾。如今能獲得市府與議員重視順利推動改善，期待工程完成後能帶來更平順、安全的通行環境。

台中市議員施志昌今天邀各單位，共同辦理大安區南安路燙平工程地方說明會。圖／中市議員施志昌提供
台中市議員施志昌今天邀各單位，共同辦理大安區南安路燙平工程地方說明會。圖／中市議員施志昌提供

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