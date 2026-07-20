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台中潭子與北屯中興橋8月底完工 二地居民不需再繞遠路

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
立委楊瓊瓔、台中市議員賴朝國今天辦理潭子區中興橋及北屯區敦富八橋開闢工程施工進度說明會。圖／立委楊瓊瓔辦公室提供
立委楊瓊瓔、台中市議員賴朝國今天辦理潭子區中興橋及北屯區敦富八橋開闢工程施工進度說明會。圖／立委楊瓊瓔辦公室提供

台中市潭子區與北屯區受柳川排水阻隔，居民往返兩地要繞行北屯路近1.5公里，立委楊瓊瓔、台中市議員賴朝國爭取「潭子區中興橋」及「北屯區敦富八橋」開闢工程，今天辦施工進度說明會，敦富八橋已於今年5月中旬通車，中興橋將於8月底完工，未來兩橋串聯後，可大幅縮短往返距離。

立委楊瓊瓔、市議員賴朝國今天辦理潭子區中興橋（潭子區中興路銜接北屯區敦富九街）及北屯區敦富八橋（北屯區敦富八街銜接潭子區大成街）開闢工程施工進度說明會，中市建設局長陳大田、新建工程處長陳聰仁、立委黃建豪秘書、潭子區長劉汶軒、頭家東里長劉進福等人和地方居民到場關心。

頭家東里長劉進福表示，地方期盼多年的跨區道路終於逐步實現，感謝楊瓊瓔與賴朝國持續協助爭取經費及督促工程推動，讓潭子可直接銜接北屯機捷特區，提升居民生活便利，也有助地方商業及產業發展。他說敦富八街部分路口因建物及道路條件形成視線死角，希望增設反射鏡及相關交通安全設施，降低行車風險。

市議員賴朝國表示，潭子與北屯雖然相鄰，卻因柳川排水阻隔，居民每天上班、接送小孩或前往捷運站，都必須繞行北屯路，他說中興橋與敦富八橋開闢不只是道路工程，更是串聯生活圈的重要建設，未來通車後可有效縮短通勤時間，提升救災救護效率，也有助於帶動兩地人口、商業及產業交流。

建設局長陳大田表示，中興橋與敦富八橋工程跨越柳川排水，要克服兩地高低差及都市計畫銜接等技術挑戰，也感謝楊瓊瓔積極向中央爭取7成工程經費補助，減輕地方財政負擔。其中敦富八橋總經費5320萬元，已於今年5月14日完工通車；中興橋總經費4884萬元，目前橋梁主體及側溝工程均已完成，正進行人行道、欄杆及路面標線等收尾工程，預計8月底完工通車。

楊瓊瓔表示，敦富八橋與中興橋完工後，居民往返北屯機捷特區不必再繞行近1.5公里，可縮短約5分鐘車程，提升日常通勤便利，每年可減少約5.47公噸二氧化碳當量排放，約相當於種植550棵樹，兼顧交通便利與節能減碳。

立委楊瓊瓔、台中市議員賴朝國今天辦理潭子區中興橋及北屯區敦富八橋開闢工程施工進度說明會。圖／立委楊瓊瓔辦公室提供
立委楊瓊瓔、台中市議員賴朝國今天辦理潭子區中興橋及北屯區敦富八橋開闢工程施工進度說明會。圖／立委楊瓊瓔辦公室提供

立委楊瓊瓔、台中市議員賴朝國今天辦理潭子區中興橋及北屯區敦富八橋開闢工程施工進度說明會。圖／立委楊瓊瓔辦公室提供
立委楊瓊瓔、台中市議員賴朝國今天辦理潭子區中興橋及北屯區敦富八橋開闢工程施工進度說明會。圖／立委楊瓊瓔辦公室提供

楊瓊瓔 台中市

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