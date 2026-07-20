台中潭子與北屯中興橋8月底完工 二地居民不需再繞遠路
台中市潭子區與北屯區受柳川排水阻隔，居民往返兩地要繞行北屯路近1.5公里，立委楊瓊瓔、台中市議員賴朝國爭取「潭子區中興橋」及「北屯區敦富八橋」開闢工程，今天辦施工進度說明會，敦富八橋已於今年5月中旬通車，中興橋將於8月底完工，未來兩橋串聯後，可大幅縮短往返距離。
立委楊瓊瓔、市議員賴朝國今天辦理潭子區中興橋（潭子區中興路銜接北屯區敦富九街）及北屯區敦富八橋（北屯區敦富八街銜接潭子區大成街）開闢工程施工進度說明會，中市建設局長陳大田、新建工程處長陳聰仁、立委黃建豪秘書、潭子區長劉汶軒、頭家東里長劉進福等人和地方居民到場關心。
頭家東里長劉進福表示，地方期盼多年的跨區道路終於逐步實現，感謝楊瓊瓔與賴朝國持續協助爭取經費及督促工程推動，讓潭子可直接銜接北屯機捷特區，提升居民生活便利，也有助地方商業及產業發展。他說敦富八街部分路口因建物及道路條件形成視線死角，希望增設反射鏡及相關交通安全設施，降低行車風險。
市議員賴朝國表示，潭子與北屯雖然相鄰，卻因柳川排水阻隔，居民每天上班、接送小孩或前往捷運站，都必須繞行北屯路，他說中興橋與敦富八橋開闢不只是道路工程，更是串聯生活圈的重要建設，未來通車後可有效縮短通勤時間，提升救災救護效率，也有助於帶動兩地人口、商業及產業交流。
建設局長陳大田表示，中興橋與敦富八橋工程跨越柳川排水，要克服兩地高低差及都市計畫銜接等技術挑戰，也感謝楊瓊瓔積極向中央爭取7成工程經費補助，減輕地方財政負擔。其中敦富八橋總經費5320萬元，已於今年5月14日完工通車；中興橋總經費4884萬元，目前橋梁主體及側溝工程均已完成，正進行人行道、欄杆及路面標線等收尾工程，預計8月底完工通車。
楊瓊瓔表示，敦富八橋與中興橋完工後，居民往返北屯機捷特區不必再繞行近1.5公里，可縮短約5分鐘車程，提升日常通勤便利，每年可減少約5.47公噸二氧化碳當量排放，約相當於種植550棵樹，兼顧交通便利與節能減碳。
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