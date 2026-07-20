移民署攜手公私協力 完善台中新住民支持網絡

為凝聚在地關懷能量，移民署台中市第二服務站今天在台中市「憬初尋」咖啡館舉辦「115年度台中市新住民關懷網絡會議」，邀集轄內公部門代表及民間團體齊聚交流。結合法規宣導、實務經驗分享及多元文化交流，透過咖啡五感體驗，在輕鬆溫馨的氛圍中深化連結，打造更完善的新住民支持服務網絡。

為讓參加人員體驗及認識咖啡文化，今天活動邀請憬初尋咖啡館首席烘焙師邱文彬擔任講師，以「咖啡與五感體驗」為主題，帶領大家從視覺、嗅覺、味覺、觸覺及聽覺等五感認識咖啡文化，透過香氣與品嘗過程釋放壓力。

因應近期法令修正，台中市第二服務站於會中說明多項新修訂居留法令、新住民相關權益、移民輔導培力計畫及年度活動資訊，並做反賄選宣導。為落實數位政府政策，服務站介紹移民署「外國專業人才及其親屬線上申辦系統」，提醒已取得勞動部聘僱許可之外國專業人才及其親屬，包括離職後轉換為覓職居留，或由覓職轉為應聘等案件，都可利用線上系統辦理居留證申請，免除臨櫃奔波及排隊等待，提升申辦便利性與行政效率。

台中市第二服務站主任高志偉表示，新住民服務工作仰賴公部門、民間團體及在地資源攜手合作，才能形成綿密而有溫度的支持網絡。此次關懷網絡會議透過政策宣導與實務交流凝聚服務共識，藉由新住民生命故事與五感體驗，促進夥伴彼此理解與情感連結。