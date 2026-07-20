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參山處舉辦阿罩霧約騎小旅行 身障者騎車盡覽霧峰風光

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
參山國家風景區管理處最近就替身障者舉辦了一場「阿罩霧（霧峰舊名）約騎小旅行」活動，20多位車友，以獨特的手搖車體驗充滿歷史文化與綠意景致的阿罩霧小鎮。圖／參山國家風景區管理處提供
參山國家風景區管理處最近就替身障者舉辦了一場「阿罩霧（霧峰舊名）約騎小旅行」活動，20多位車友，以獨特的手搖車體驗充滿歷史文化與綠意景致的阿罩霧小鎮。圖／參山國家風景區管理處提供

腳踏車逛遊台中霧峰是近年一種新的地方旅遊方式，參山國家風景區管理處最近就替身障者舉辦了一場「阿罩霧（霧峰舊名）約騎小旅行」活動，帶領手搖車協會「風神車隊」20多位車友，以獨特的手搖車體驗充滿歷史文化與綠意景致的阿罩霧小鎮。

參山處說，車隊由霧峰觀光大使陳永進領騎，一路穿梭在霧峰田野道路間，路線則行經立法院民主議政園區、霧峰林家花園、亞洲大學現代美術館、光復新村等指標性景點，不僅追求單車騎乘的樂趣，也落實「友善平權」的旅遊精神，確保各類群體都能共享運動觀光的資源。

參與騎乘的中華民國身障自行車運動發展協會總幹事魏睿騰表示，很高興身障車友有機會可以參加騎旅活動，透過手搖車的方式漫遊阿罩霧，感受在地文化與自然風景，是一次難得且令人印象深刻的體驗。

參山處長曹忠猷說，他們以15公里的時速看見不一樣的小鎮風光，讓各種體能狀態的遊客都能享受騎行的快樂。也因為有完善和友善的設計，能夠盡覽阿罩霧小鎮的歷史底蘊與綠色景致，並包容每一位騎士。這是參山騎旅邁向「平權運動觀光」的開始，是參山處推動永續觀光品牌的核心價值。

參山國家風景區管理處最近就替身障者舉辦了一場「阿罩霧（霧峰舊名）約騎小旅行」活動，20多位車友，以獨特的手搖車體驗充滿歷史文化與綠意景致的阿罩霧小鎮。圖／參山國家風景區管理處提供
參山國家風景區管理處最近就替身障者舉辦了一場「阿罩霧（霧峰舊名）約騎小旅行」活動，20多位車友，以獨特的手搖車體驗充滿歷史文化與綠意景致的阿罩霧小鎮。圖／參山國家風景區管理處提供

參山國家風景區管理處最近就替身障者舉辦了一場「阿罩霧（霧峰舊名）約騎小旅行」活動，20多位車友，以獨特的手搖車體驗充滿歷史文化與綠意景致的阿罩霧小鎮。圖／參山國家風景區管理處提供
參山國家風景區管理處最近就替身障者舉辦了一場「阿罩霧（霧峰舊名）約騎小旅行」活動，20多位車友，以獨特的手搖車體驗充滿歷史文化與綠意景致的阿罩霧小鎮。圖／參山國家風景區管理處提供

參山國家風景區管理處最近就替身障者舉辦了一場「阿罩霧（霧峰舊名）約騎小旅行」活動，20多位車友，以獨特的手搖車體驗充滿歷史文化與綠意景致的阿罩霧小鎮。圖／參山國家風景區管理處提供
參山國家風景區管理處最近就替身障者舉辦了一場「阿罩霧（霧峰舊名）約騎小旅行」活動，20多位車友，以獨特的手搖車體驗充滿歷史文化與綠意景致的阿罩霧小鎮。圖／參山國家風景區管理處提供

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