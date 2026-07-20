會展中心辦展 違規停車暴增

台中國際會展中心啟用後，已舉辦百工百業博覽會、國際旅展等多場大型活動，累計吸引超過一百四十六萬人次進場。不過，人潮帶來的交通問題也隨之浮現。市議員陳俞融指出，展覽期間周邊違規停車動輒數百件，假日停車場幾乎全滿，顯示市府交通配套明顯跟不上需求。

市府數據顯示，去年會展中心啟用後，違停件數暴增。以百工百業博覽會為例，就取締了八十七件違停，春季旅展也有五十八件，五場大型展覽累計達兩百一十八件，議員陳俞融指出，當地辦活動時，交通混亂已成常態。

不只違停多，合法停車位也明顯不足。五金工業展期間，台中綠美圖停車場假日使用率高達百分之九十九，幾乎滿位；其他大型展覽時，周邊停車場使用率也多在七到八成之間，假日整體停車量能接近飽和。

陳俞融認為，民眾多半是找不到車位才違停，若只靠開罰無法解決問題。她建議市府建立即時停車資訊系統，透過手機引導車流分散，並要求主辦單位安排接駁車，提高大眾運輸使用率。

參展的吳姓廠商指出，許多參展商與民眾抱怨展館地下車位僅約七百格，在萬人展覽時根本杯水車薪，加上導引不足，常因迷路卡在車陣中而無奈違停；此外，汽機車分區不明確也導致機車霸占周邊人行道，影響行人安全。這股塞車潮更波及經貿路與啟航路等主要幹道，讓周邊居民及通勤族每逢展期就寸步難行。

此外，會展中心周邊還有綠美圖等重大建設，交通壓力持續增加，已成為區域發展的關鍵瓶頸。市府表示，未來將要求主辦單位提出交通維持計畫並規畫接駁車，審查通過後才可辦展；同時加強交通引導與警力部署，並嚴格取締違規停車。