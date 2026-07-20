彰化準公共保母、托嬰中心收費 8月漲5％

彰化縣政府宣布，為提升誘因並留住托育人力，自八月一日起調高準公共化托嬰中心及保母的收費上限，漲幅為百分之五。縣府社會處表示，本次調整是依據各縣市準公共托育費用上限與家庭可支配所得平均數計算，經居家托育服務審議委員會討論後決定。

準公共化托嬰中心月費上限由一萬七千六百四十元，調高至一萬八千五百二十二元。準公共化保母日托月費上限由一萬四千五百元，調升至一萬五千二百二十五元。副食品費用維持每月不超過二千元，且原則上兩年內不會再調漲。

彰化幼兒協會理事長宋櫻美指出，面對公托增加的競爭，準托嬰中心若想留住人才必須提升薪資，而本次調增的溢收金額，必須有至少六成直接用於提升托育人員薪資，對基層是實質挹注。

雖然少子化導致幼兒人口下降，但在雙薪家庭趨勢與政府補助推動下，家外送托需求持續增加。

彰化目前登記保母七百零四人，其中六百八十五人加入準公共化；另有托嬰中心七十家、托育人員六百九十四人，核定收托數三千三百四十九人。

彰化家外送托率已超過百分之二十五，隨三十九家公托陸續布建完成，預估送托率可提升至百分之三十七。但托育人力補充速度趕不上需求，且現任保母以五十一至六十歲年齡層最多，占比逾三成，正逐漸面臨屆齡退休與人力斷層的壓力。

對於本次調薪，陳姓家長表示，扣除政府托育補助後，自己每月實際負擔約四、五千元，調幅仍在可接受範圍。比起價格，現在家長更關心保母的照顧品質、幼兒安全以及親師溝通。