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托育需求增保母獎金、休假現差異 中央定型化契約仍未上路

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣府舉辦保母培訓課程，提升保母照顧能力與品質。圖／彰化縣府提供
彰化縣府舉辦保母培訓課程，提升保母照顧能力與品質。圖／彰化縣府提供

彰化家外送托比例逐年增加，不過在托育市場成長之際，家長與保母間對於契約內容、額外費用及休假安排也出現爭議。有家長反映，部分保母除收取托育費外，還要求三節獎金、年終獎金，甚至額外禮品，也有保母提出每年7天休假，讓家長質疑，送托孩子是因工作無法照顧，卻反而需要配合保母休假安排。

有家長指出，過去曾遇過保母以不同名目增加費用，包括夏季每月額外收取冷氣費、洗澡費，也聽過有副食品代購費等；也有保母因家中親友結婚、生病等因素，臨時於當天通知請假，卻未退還當日托育費，讓家長不能接受。

有家長也曾遇過保母表達「契約上寫上限，私下再補貼一些現金就好，大家都這樣」，讓家長擔心若拒絕配合，恐影響孩子後續照顧。

彰化縣府社會處表示，目前保母契約尚未有全國統一定型化版本，中央正研議保母契約應記載及不得記載事項，但相關內容仍未定案，目前家長與保母簽約仍以雙方合意為原則，也因此各項收費、休假約定容易出現差異。

社會處表示，彰化縣準公共保母允許收取二節及年終獎金，但相關金額內容須於契約中載明，年終多數約為1個月薪資，若金額明顯高於行情，也會要求重新評估修正；保母並非勞工身分，不適用勞基法特休制度，若家長同意提供休假空間，也應事先於契約中約定。

另外，針對家長反映的冷氣費、洗澡費、監視器費等額外收費，社會處表示，這些並非準公共保母契約規範內的收費項目，不應由保母任意要求家長支付；但也有家長想多給保母獎金卻因規定不敢收，家長反而向縣府反映；也有家長指出，有保母雖在契約要求7天特休，實際上也沒真的休完，須雙方溝通降低爭議。

托育 保母 中央

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