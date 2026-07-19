快訊

國家警報響！「2縣市」大雷雨炸1小時 屏東山區防暴雨

被服裝害慘！女偶像「連身衣往上滑」伸手整理慘遭炎上 哽咽道歉揭真相

短命停火成財路！伊朗半個月狂運5000萬桶油到這國 進帳上看1900億元

聽新聞
0:00 / 0:00

台中會展中心開幕至今違規停車暴增9倍 市府：多管齊下力求改善

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中國際會展中心展覽期間周邊違規停車取締件數比去年同期暴增最高達9倍，市議員陳俞融籲妥善規畫停車空間。圖／陳俞融提供
台中國際會展中心展覽期間周邊違規停車取締件數比去年同期暴增最高達9倍，市議員陳俞融籲妥善規畫停車空間。圖／陳俞融提供

台中國際會展中心啟用至今吸引逾146萬人次到訪，市議員陳俞融今指出，展覽期間周邊違規停車取締件數比去年同期暴增最高達9倍，停車場假日使用率逼近滿場，交通配套跟不上會展人潮。市府表示，包括經發、警方和交通局都將同步提升管制，以求改善。

陳俞融說，去年10月啟用至5月底，舉辦過百工百業博覽會、國際旅展、國際酒暨飲品展等大型展覽，總到訪人次高達146萬5327人。然而人流暴增帶來的是嚴峻的違規停車問題。據市府數據，百工百業博覽會期間周邊違規停車取締件數達87件，而去年同期僅9件，增幅867%。春季旅展期間取締58件，較去年同期暴增52件。國際工具機展23件，較去年同期增加22件。5場大型展出合計取締218件，較去年整體增幅超過7倍。

陳俞融說，五金工業展期間，台中綠美圖停車場假日使用率高達99%、百工百業博覽會期間，經貿6停車場假日使用率達78.8%。國際旅展期間，國際會展地下停車場假日使用率達69.1%、國際旅展暨咖啡展期間，經貿6停車場日使用率更達76.1%，顯示整體停車系統在大型展覽假日已接近飽和。合法停車位不夠，民眾在繞行無果後違停，市府卻只能用開罰來應對，這是本末倒置。

她認為，市府應建立停車場即時周轉率監測機制，並於展覽期間透過台中交通網APP即時推播引導分流，大型展覽主辦單位也應規畫接駁專車路線，並納入展覽申請核准條件，提高大眾運輸使用，而非等交通問題爆發才亡羊補牢。

經發局說，台中國際會展中心提供約700個地下停車位，搭配經貿六、八地號釋出約2400個免費停車位，以因應會展停車需求。未來會同步在展覽期間提供免費接駁車，並要求展覽主辦單位需依性質、規模提供多元交通接駁服務，相關交維計畫需送市府核備方能辦展，以進一步完善會展期間運輸轉乘及接駁功能。

警察局說，除要求主辦單位依交維計畫聘請義交協助疏導，活動期間也將於周邊部署警力，加強交通疏導、停車指引及交通安全維護，並針對並排停車、占用公車停靠區及路口違停等依法取締並迅速排除。

交通局說，目前已於會展中心周邊設置43面停車導引標誌，並透過號誌優化、停車資訊揭露、汽機車分流及展覽接駁等措施，提升交通效率。另也呼籲民眾多利用大眾運輸及接駁服務，並透過「台中交通網APP」查詢即時路況與停車資訊，共同維護交通順暢。

台中國際會展中心展覽期間周邊違規停車取締件數比去年同期暴增最高達9倍。圖／陳俞融提供
台中國際會展中心展覽期間周邊違規停車取締件數比去年同期暴增最高達9倍。圖／陳俞融提供

停車場

延伸閱讀

噪音陳情減4成！桃園再出招 深夜爆竹禁令提前、500工地即時監控

不要再檢舉了！彰化市再開放4路段騎樓可停放機慢車

缺乏配套 桃機轉機商機 過門不入

江啟臣之友會龍井分會成立 江承諾：當選全面檢討都市計畫與土地政策

相關新聞

彰化醫院腹超篩檢驚見1成肝腫瘤 198人受檢6成「肝包油」

肝病防治學術基金會「今年超了沒」活動今於全台31家醫院同步展開，彰化場在衛福部彰化醫院舉行，198名40歲以上民眾接受免費腹部超音波檢查，結果發現6成受檢者有脂肪肝，另有22人檢出肝腫瘤或肝血管瘤，占超過1成，需進一步追蹤檢查。

彰化家外送托率破25% 準公共保母、托嬰中心收費8月起調升5%

少子化衝擊下，彰化托育需求卻未減反增，因應物價上漲及托育人員薪資調整，彰化縣準公共化托嬰中心及保母收費將於8月1日起調漲上限5%，其中準公共化托嬰中心月費上限由1萬7640元調高至1萬8522元，保母月費則由1萬4500元調升至1萬5225元，盼透過提高收費誘因，留住托育人力。

中籤率不到5%！近4000人搶192名額 「小小警察體驗營」今萌翻全場

台中市警局今天舉辦暑期「小小警察體驗營」，僅釋出192個名額卻湧入近4000人瘋狂搶報，中籤率不到5%，讓幸運中籤的家長直呼「比中樂透還幸運」；活動集結戰鬥展演、萌犬亮相與六大闖關體驗，讓小小警察們玩得滿身大汗、意猶未盡。

廣角鏡／90歲阿嬤 微縮建築展

九十歲素人藝術家黃麗琴從公賣局退休後，偶然看見有人製作房屋模型，從此開啟了她的創作之路。沒有受過專業訓練的她，僅憑著觀察照片與自行蒐集的襯紙、廢木料、免洗筷等，打造出比例逼真的總統府模型，展現驚人的藝術天賦。自即日起到八月卅一日，在台中中友百貨舉辦的「阿嬤的厝仔」黃麗琴微縮建築展，即可欣賞她精準復刻出台中火車站、台中州廳、市役所等歷史建築，用微縮藝術為台中留住珍貴的時代記憶。

台中高美濕地美堤街 拆掉電桿告別「蜘蛛網」

被國際譽為「一生必遊之地」的台中高美濕地，過去常有遊客反映「美堤街」電線桿林立，拍攝絕美夕陽時，大殺風景。經民代積極爭取，十六支電桿已全數拆除，重現純淨海岸線，讓前來朝聖的遊客大讚：「拍照終於不用再閃電桿了」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。