台中會展中心開幕至今違規停車暴增9倍 市府：多管齊下力求改善

台中國際會展中心啟用至今吸引逾146萬人次到訪，市議員陳俞融今指出，展覽期間周邊違規停車取締件數比去年同期暴增最高達9倍，停車場假日使用率逼近滿場，交通配套跟不上會展人潮。市府表示，包括經發、警方和交通局都將同步提升管制，以求改善。

陳俞融說，去年10月啟用至5月底，舉辦過百工百業博覽會、國際旅展、國際酒暨飲品展等大型展覽，總到訪人次高達146萬5327人。然而人流暴增帶來的是嚴峻的違規停車問題。據市府數據，百工百業博覽會期間周邊違規停車取締件數達87件，而去年同期僅9件，增幅867%。春季旅展期間取締58件，較去年同期暴增52件。國際工具機展23件，較去年同期增加22件。5場大型展出合計取締218件，較去年整體增幅超過7倍。

陳俞融說，五金工業展期間，台中綠美圖停車場假日使用率高達99%、百工百業博覽會期間，經貿6停車場假日使用率達78.8%。國際旅展期間，國際會展地下停車場假日使用率達69.1%、國際旅展暨咖啡展期間，經貿6停車場日使用率更達76.1%，顯示整體停車系統在大型展覽假日已接近飽和。合法停車位不夠，民眾在繞行無果後違停，市府卻只能用開罰來應對，這是本末倒置。

她認為，市府應建立停車場即時周轉率監測機制，並於展覽期間透過台中交通網APP即時推播引導分流，大型展覽主辦單位也應規畫接駁專車路線，並納入展覽申請核准條件，提高大眾運輸使用，而非等交通問題爆發才亡羊補牢。

經發局說，台中國際會展中心提供約700個地下停車位，搭配經貿六、八地號釋出約2400個免費停車位，以因應會展停車需求。未來會同步在展覽期間提供免費接駁車，並要求展覽主辦單位需依性質、規模提供多元交通接駁服務，相關交維計畫需送市府核備方能辦展，以進一步完善會展期間運輸轉乘及接駁功能。

警察局說，除要求主辦單位依交維計畫聘請義交協助疏導，活動期間也將於周邊部署警力，加強交通疏導、停車指引及交通安全維護，並針對並排停車、占用公車停靠區及路口違停等依法取締並迅速排除。

交通局說，目前已於會展中心周邊設置43面停車導引標誌，並透過號誌優化、停車資訊揭露、汽機車分流及展覽接駁等措施，提升交通效率。另也呼籲民眾多利用大眾運輸及接駁服務，並透過「台中交通網APP」查詢即時路況與停車資訊，共同維護交通順暢。