竹秀30周年當年寶寶變今日醫護人員 傳承守護偏鄉

竹山秀傳醫院今天舉辦30周年慶祝活動，規劃「秀傳寶寶回娘家」及「優良退休竹秀人回娘家」，許多過去在院內出生的嬰兒，如今成為竹秀醫護人員，延續守護生命傳承。

竹秀30周年慶，邀請前山基金會公益大使、台語歌手馮偉傑及琵琶演奏家黃俊豪、鹿谷國小國樂團等輪番表演，場面溫馨熱鬧，南投縣長許淑華等人受邀出席。

許淑華接受媒體聯訪時表示，竹秀醫院不但照顧竹山、鹿谷及偏鄉民眾健康，更獲得國家醫療品質獎各項肯定，無論是遠距醫療、配合縣府公共衛生等工作，竹秀做非常多，近年加強布建器材及人員訓練等，為地方帶來很大生機。

竹山秀傳醫院院長莊碧焜提及，偏鄉醫療經營不易，這次活動邀請在竹秀誕生的「秀傳寶寶」回院同樂，有不少人成為醫院同仁，分別在急診、加護病房、開刀房、門診、護理及語言治療等單位服務，延續守護生命的傳承，令人特別感動。

此外，莊碧焜說，要向曾在偏鄉醫療崗位默默奉獻的退休同仁致意，讓傳承與感恩成為30周年慶最重要主軸。

根據院方統計，民國88年至今，已在地接生超過8900名新生兒，89年曾創下全年711新生兒最高紀錄，單月最高達76名。

為響應7月28日世界肝炎日，竹秀今天攜手肝病防治學術基金會提供免費腹部超音波檢查，並呼籲40歲以上民眾每年至少檢查1次，高風險族群應每半年追蹤1次。

竹山秀傳表示，持續推動「健康銀行」與「健康一點通」健康集點平台，鼓勵員工與社區民眾透過日常健康行動累積點數，兌換健康禮品或轉換為公益捐贈，讓健康促進與社會關懷並行，實踐深耕健康台灣理念。