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彰化醫院腹超篩檢驚見1成肝腫瘤 198人受檢6成「肝包油」

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
肝病防治學術基金會「今年超了沒」活動今於全台31家醫院同步展開，彰化場在衛福部彰化醫院舉行，結果發現6成受檢者有脂肪肝，另有22人檢出肝腫瘤或肝血管瘤，占超過1成。圖／彰化醫院提供
肝病防治學術基金會「今年超了沒」活動今於全台31家醫院同步展開，彰化場在衛福部彰化醫院舉行，結果發現6成受檢者有脂肪肝，另有22人檢出肝腫瘤或肝血管瘤，占超過1成。圖／彰化醫院提供

肝病防治學術基金會「今年超了沒」活動今於全台31家醫院同步展開，彰化場在衛福部彰化醫院舉行，198名40歲以上民眾接受免費腹部超音波檢查，結果發現6成受檢者有脂肪肝，另有22人檢出肝腫瘤或肝血管瘤，占超過1成，需進一步追蹤檢查。

彰化醫院一早安排肝膽胃腸科醫師投入檢查，由主任楊智超及主治醫師蔡安順、王棋新與支援醫師陳詩典分4個診間替民眾進行腹部超音波檢查。多數民眾依預約時間到場，完成檢查後由衛教人員逐一說明檢查結果，並協助異常個案安排後續複診。

檢查結果顯示，脂肪肝為最常見異常項目，共120人檢出，占約6成；肝腫瘤及肝血管瘤共22人，占超過1成，列為需優先追蹤項目；此外，腎結石46人、膽結石及膽息肉52人，部分民眾同時出現多項異常，醫師均提醒應持續追蹤。

彰化醫院肝膽胃腸科主任楊智超指出，脂肪肝俗稱「肝包油」，代表肝臟累積過多脂肪，若未改善，可能引發肝臟發炎，長期恐進一步造成肝纖維化、肝硬化，甚至增加肝癌風險。他提醒，改善脂肪肝須從生活習慣著手，減少高糖、精緻澱粉、高熱量、高脂肪及酒精攝取，多補充蔬果與蛋白質，搭配規律運動及體重控制，降低肝臟負擔。

肝病防治學術基金會表示，配合7月28日世界肝炎日舉辦「今年超了沒」活動，盼提高民眾肝病防治意識，尤其B型、C型肝炎帶原者應至少每半年接受一次腹部超音波檢查；40歲以上民眾也建議每年定期接受腹部超音波檢查，及早發現肝臟病變。

肝病防治學術基金會「今年超了沒」活動今於全台31家醫院同步展開，彰化場在衛福部彰化醫院舉行，198名40歲以上民眾接受免費腹部超音波檢查。圖／彰化醫院提供
肝病防治學術基金會「今年超了沒」活動今於全台31家醫院同步展開，彰化場在衛福部彰化醫院舉行，198名40歲以上民眾接受免費腹部超音波檢查。圖／彰化醫院提供

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