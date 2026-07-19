南投發起「放下手機」挑戰 最大獎Apple Watch、登山車

現代人因社交、娛樂或工作離不開手機，甚至網路成癮，為引導民眾建立健康使用習慣，南投縣25日（六）於名間國中發起「放下手機」挑戰，只要離開螢幕3小時並完成任務可參加摸彩，有機會抽中Apple Watch SE3、登山腳踏車等獎品。

南投縣衛生局指出，隨網路及智慧型手機普及，幾乎人手一機，生活、工作等離不開手機，國人每日使用3C產品時間逐年增加，國家發展委員會調查顯示，我國12歲以上民眾每日平均上網時間已逾7小時，增加網路成癮及心理健康風險。

為引導民眾兒童、青少年及青壯年族群瞭解自身網路使用行為，並建立健康使用習慣，本周六（25日）將在名間國中發起「放下手機．開始破關」挑戰，邀請12歲至60歲的民眾共同挑戰「離開螢幕3小時」，並在挑戰期間完成集章任務。

衛生局長陳南松說，透過挑戰鼓勵民眾暫時放下手機，任務中培養溝通合作能力、增進人際互動與身體活動量，學習健康使用網路與數位產品的正確觀念，同時提升民眾對健康上網及心理健康議題的重視，並提供相關醫療資訊供專業諮詢協助。

只要在挑戰規定時間內放下手機，並完成6項指定任務，就能參加摸彩，有機會抽中Apple Watch SE3、21速登山腳踏車及小米手環等獎品，預計開放200人參加，150名採網路報名，50名開放現場報名，報名網址為https://reurl.cc/zOgdye。

隨網路及智慧型手機普及，民眾幾乎人手一機，也因社交、娛樂或工作離不開手機。聯合報系資料照