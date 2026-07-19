彰化家外送托率破25% 準公共保母、托嬰中心收費8月起調升5%

少子化衝擊下，彰化托育需求卻未減反增，因應物價上漲及托育人員薪資調整，彰化縣準公共化托嬰中心及保母收費將於8月1日起調漲上限5%，其中準公共化托嬰中心月費上限由1萬7640元調高至1萬8522元，保母月費則由1萬4500元調升至1萬5225元，盼透過提高收費誘因，留住托育人力。

彰化縣目前登記保母704人，其中加入準公共化體系685人，另有托嬰中心70家，托育人員694人，核定收托數3349人。縣府社會處指出，目前彰化家外送托率已超過25%，隨著公共托育機構陸續完成布建，預估若達到目標39家公托後，縣內家外送托率可提升至37%。

社會處表示，雖然少子化造成幼兒人口下降，但雙薪家庭趨勢加上政府育兒補助政策推動，家外送托需求仍持續增加。不過托育人力補充速度跟不上需求，目前縣內保母以51至60歲年齡層最多，占比超過3成，部分人員也逐漸屆齡退休，托育人力面臨斷層壓力。

社會處指出，縣府此次調整是依據各縣市準公共托育費用上限及家庭可支配所得平均數計算，經居家托育服務審議委員會討論後決定調整，幅度為原收費上限5%，調整後準公共化在宅準公共保母日托費用上限為1萬5225元；準公共化托嬰中心簽約托育月費則為1萬8522元，另副食品費用仍維持每月不超過2000元，兩年內原則上不會再調漲。

彰化幼兒協會理事長宋櫻美說，隨著公辦托嬰中心不斷增加，準公共化托嬰中心若想留住優秀人才，勢必得提升薪資與福利。她指出，本次調增費用後的溢收金額，必須有至少6成直接用於提升托育人員薪資，對基層人員來說不無小補。

彰化陳姓家長認為，目前政府托育補助後，實際負擔已降低不少，每月約負擔4、5千元左右，這次調整幅度仍可接受，比起價格，現在家長更關心保母照顧品質、幼兒安全，以及與托育人員間的溝通關係。