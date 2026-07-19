中籤率不到5%！近4000人搶192名額 「小小警察體驗營」今萌翻全場

台中市警局今天舉辦暑期「小小警察體驗營」，僅釋出192個名額卻湧入近4000人瘋狂搶報，中籤率不到5%，讓幸運中籤的家長直呼「比中樂透還幸運」；活動集結戰鬥展演、萌犬亮相與六大闖關體驗，讓小小警察們玩得滿身大汗、意猶未盡。

今天活動由活力姐姐帶領小萌警們揭開序幕，緊接著登場的是特勤中隊帥氣俐落的戰鬥展演，展現警方專業戰技，吸引全場目光。真正引爆現場尖叫聲的壓軸主角，則是超人氣「警犬汪汪隊」，警犬一亮相便萌翻全場大小朋友，成為此次活動最大焦點。

台中市警局為讓孩子們親身體驗警察日常工作，精心設計六大主題宣導關卡，內容涵蓋反毒、識詐、交通安全、婦幼安全宣導，以及深受歡迎的鑑識工作體驗，並介紹警察勤務常用裝備，讓闖關過程兼具知識性與趣味性。

在層層任務挑戰中，小朋友們個個化身正義使者，認真投入每一關卡，展現十足的專注與熱忱。看著現場威風凜凜的警察叔叔，不少孩子更拉著爸媽的手興奮大喊，「我以後長大也要當警察」，童言童語間流露出的認真神情，逗得在場家長開懷大笑，也為活動增添滿滿溫馨氛圍。

台中市警局代理副局長張義昌表示，希望透過寓教於樂的任務闖關設計，讓孩子在遊戲互動中，潛移默化建立自我保護觀念，並從小扎根守法精神，成為社會治安的最佳生力軍。

活動最終在警員、家長與玩得滿身大汗卻笑容燦爛的「小萌警」大合照中畫下完美句點。豐富紮實的活動內容，讓不少家長紛紛給予高度肯定，直呼「太值得了，感謝警方的用心付出」，也期待警方未來持續舉辦類似活動，讓更多孩子有機會親身體驗警察工作的意義與價值。

台中市警局今辦小小警察營活動，市警局精心設計活動流程，將犯罪預防宣導融入活潑的任務關卡中。圖／台中市警局提供

台中市警局今辦小小警察營活動，市警局精心設計活動流程，將犯罪預防宣導融入活潑的任務關卡中。圖／台中市警局提供