快訊

美伊停火破裂！美國務院急發全球警示：伊朗攻擊目標不限中東

每天吃5份蔬果還不夠？研究：多數人仍缺這種護心營養素

盧秀燕：中央政府手忙腳亂還攻擊地方 下周要開縣市長反毒油國是會議

聽新聞
0:00 / 0:00

中籤率不到5%！近4000人搶192名額 「小小警察體驗營」今萌翻全場

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
台中市警局今辦小小警察營活動，警犬也出動亮相。圖／台中市警局提供
台中市警局今辦小小警察營活動，警犬也出動亮相。圖／台中市警局提供

台中市警局今天舉辦暑期「小小警察體驗營」，僅釋出192個名額卻湧入近4000人瘋狂搶報，中籤率不到5%，讓幸運中籤的家長直呼「比中樂透還幸運」；活動集結戰鬥展演、萌犬亮相與六大闖關體驗，讓小小警察們玩得滿身大汗、意猶未盡。

今天活動由活力姐姐帶領小萌警們揭開序幕，緊接著登場的是特勤中隊帥氣俐落的戰鬥展演，展現警方專業戰技，吸引全場目光。真正引爆現場尖叫聲的壓軸主角，則是超人氣「警犬汪汪隊」，警犬一亮相便萌翻全場大小朋友，成為此次活動最大焦點。

台中市警局為讓孩子們親身體驗警察日常工作，精心設計六大主題宣導關卡，內容涵蓋反毒、識詐、交通安全、婦幼安全宣導，以及深受歡迎的鑑識工作體驗，並介紹警察勤務常用裝備，讓闖關過程兼具知識性與趣味性。

在層層任務挑戰中，小朋友們個個化身正義使者，認真投入每一關卡，展現十足的專注與熱忱。看著現場威風凜凜的警察叔叔，不少孩子更拉著爸媽的手興奮大喊，「我以後長大也要當警察」，童言童語間流露出的認真神情，逗得在場家長開懷大笑，也為活動增添滿滿溫馨氛圍。

台中市警局代理副局長張義昌表示，希望透過寓教於樂的任務闖關設計，讓孩子在遊戲互動中，潛移默化建立自我保護觀念，並從小扎根守法精神，成為社會治安的最佳生力軍。

活動最終在警員、家長與玩得滿身大汗卻笑容燦爛的「小萌警」大合照中畫下完美句點。豐富紮實的活動內容，讓不少家長紛紛給予高度肯定，直呼「太值得了，感謝警方的用心付出」，也期待警方未來持續舉辦類似活動，讓更多孩子有機會親身體驗警察工作的意義與價值。

台中市警局今辦小小警察營活動，市警局精心設計活動流程，將犯罪預防宣導融入活潑的任務關卡中。圖／台中市警局提供
台中市警局今辦小小警察營活動，市警局精心設計活動流程，將犯罪預防宣導融入活潑的任務關卡中。圖／台中市警局提供

台中市警局今辦小小警察營活動，市警局精心設計活動流程，將犯罪預防宣導融入活潑的任務關卡中。圖／台中市警局提供
台中市警局今辦小小警察營活動，市警局精心設計活動流程，將犯罪預防宣導融入活潑的任務關卡中。圖／台中市警局提供

台中市警局今辦小小警察營活動，市警局精心設計活動流程，將犯罪預防宣導融入活潑的任務關卡中。圖／台中市警局提供
台中市警局今辦小小警察營活動，市警局精心設計活動流程，將犯罪預防宣導融入活潑的任務關卡中。圖／台中市警局提供

警察 台中市

延伸閱讀

跨出舒適圈 桃市大安國小畢業生攀樹練勇氣

大手牽小手、認識再生能源 能源署「多元綠能主題展」熱鬧登場

第三屆《永續好日子》松菸登場！首創親子共學導覽培養「小小永續長」翻轉日常

嘉義科學168暑假登場 44關卡、116場科普教室等你玩

相關新聞

台中高美濕地美堤街 拆掉電桿告別「蜘蛛網」

被國際譽為「一生必遊之地」的台中高美濕地，過去常有遊客反映「美堤街」電線桿林立，拍攝絕美夕陽時，大殺風景。經民代積極爭取，十六支電桿已全數拆除，重現純淨海岸線，讓前來朝聖的遊客大讚：「拍照終於不用再閃電桿了」。

彰化家外送托率破25% 準公共保母、托嬰中心收費8月起調升5%

少子化衝擊下，彰化托育需求卻未減反增，因應物價上漲及托育人員薪資調整，彰化縣準公共化托嬰中心及保母收費將於8月1日起調漲上限5%，其中準公共化托嬰中心月費上限由1萬7640元調高至1萬8522元，保母月費則由1萬4500元調升至1萬5225元，盼透過提高收費誘因，留住托育人力。

中籤率不到5%！近4000人搶192名額 「小小警察體驗營」今萌翻全場

台中市警局今天舉辦暑期「小小警察體驗營」，僅釋出192個名額卻湧入近4000人瘋狂搶報，中籤率不到5%，讓幸運中籤的家長直呼「比中樂透還幸運」；活動集結戰鬥展演、萌犬亮相與六大闖關體驗，讓小小警察們玩得滿身大汗、意猶未盡。

廣角鏡／90歲阿嬤 微縮建築展

九十歲素人藝術家黃麗琴從公賣局退休後，偶然看見有人製作房屋模型，從此開啟了她的創作之路。沒有受過專業訓練的她，僅憑著觀察照片與自行蒐集的襯紙、廢木料、免洗筷等，打造出比例逼真的總統府模型，展現驚人的藝術天賦。自即日起到八月卅一日，在台中中友百貨舉辦的「阿嬤的厝仔」黃麗琴微縮建築展，即可欣賞她精準復刻出台中火車站、台中州廳、市役所等歷史建築，用微縮藝術為台中留住珍貴的時代記憶。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。