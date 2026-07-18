彰化金蜜芒果盛產季來了 香甜搶手價格抗跌

又到金蜜芒果採收季，彰化縣也是全台金蜜芒果最大產地埔心鄉，鄉農會今舉辦產業文化活動，展售金蜜芒果冰棒、金蜜芒果汁，10多個鄉鎮市農會擺攤展售芭樂、蜂蜜、海鮮餅等農特產品，物美價廉，很多民眾手刀採購，大包小包提著離開會場。

埔心鄉農會今在戶外廣場，舉辦「香甜葡心 金蜜滿溢」產業文化活動暨農民節表揚活動，舞台上才藝表演、金蜜芒果評鑑等農產品比賽優勝表揚一個接一個沒冷場，舞台下及農民活動中心的農產品攤位、得獎農產品展覽更是熱鬧滾滾，埔心鄉農會招待品嘗白糖粿、金蜜芒果冰棒及彰化健康豬烤香腸，很快被索取一空。

縣長王惠美致詞時稱讚埔心鄉葡萄、芒果、茄子等農特產品的品質好，歸功埔心鄉「三巨頭」理事長張榮昌、常務監事張旗聞、總幹事徐彩瑜的長年用心輔導農民。王惠美話鋒一轉說到時間過得很快，她的任期8年就快結束，沒做好的地方請大家告訴她，她一定建立好的SOP提升縣政服務品質，繼續給縣民美好生活。

今年春末夏初氣候不穩定，影響金蜜芒果的開花結果，農民各憑本事克服天然災害，有減產也有豐收，平均產量和去年相比約減三成；常務監事張旗聞是埔心鄉金蜜芒果推手，自家也種金蜜芒果，他說，金蜜芒果自有特色，價格穩定，兩公斤6顆500元至600元且供不應求，並未如南部芒果價格大崩盤，一點水不摻的金蜜芒果冷凍冰棒和副產品餅乾也熱銷。