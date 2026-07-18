彰化家扶釣竿青年探討網路鍵盤俠 體認發聲前「緩一點」免傷人自傷

彰化家扶中心舉辦青年構力自立釣竿方案，今驗收成果，22名家扶青年分享主題「網事只能回位」的學習心得，認為網速快的時代更應該「慢一點、緩一點」，不要立即回應，避免在不了解事物真實樣貌的情況下傷人也自傷。

彰化家扶中心在員林服務處舉辦第21屆青年構力自立釣竿方案，會場布置文字牢籠、你踩線了嗎、錯位視角、重新回位的四個展區，從感受被誤解與被貼標籤的無助、體驗網路發聲時面臨的情緒與法律拉扯、學習同理心與媒體識讀的重要，到思考如何在尊重與責任的基礎上，勇敢表達自己的想法，重新選擇在網上不急著下定論。

釣竿青年分享在課程中深入了解社群媒體的酸民文化、網路霸凌、刻板標籤、情緒性發言，雖然網路世界每個人都有自由表達意見的權力，卻可能因缺乏理解與尊重，反使語成為傷害他人的利器。

受扶助青年趙姓大三生表示，這是他第二次參加青年構力自立釣竿計畫，學習理財之外，每年討論主題不同，今年探討一句留言、一則貼文、一個分享，人人都能使用手機發聲，網路時代訊息快速傳播，可以「慢一點，緩一點」或許能從更廣闊視角看事情。

彰化家扶中心主任王震光表示，青年不僅是資訊的接收者，更是內容的創造者與傳播者，今年釣竿計畫探討「網路言論自由與仇恨言論」，展現出家扶青年對公共議題的關注與深刻思考，希望大家表達立場、按下發送鍵之前，多給彼此一分理解和尊重。

家扶基金會社工處資深專員石承旻、彰化家扶扶幼委員會主委李世湧夫婦等人出席發表會場，期勉家扶青年牢記主題「網事只能回位-字字有聲且留痕」，成為網路世界好公民。