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彰化永靖鄉長聲帶不適 全鄉社區趣味競賽主任秘書這樣說

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣永靖鄉瑚璉社區勇奪全鄉社區趣味競賽第一名。記者簡慧珍／攝影
彰化縣永靖鄉瑚璉社區勇奪全鄉社區趣味競賽第一名。記者簡慧珍／攝影

彰化縣永靖鄉公所一連3年舉辦社區趣味競賽，今年24個社區、逾550名鄉民參加，雖說趣味但競爭激烈，經過近兩小時比拚，瑚璉社區勇奪第一名，永興、福興兩社區分居第二、三名。

鄉公所借用國立永靖高工活動中心，舉辦永靖鄉115年社區趣味競賽暨成果展活動，請來老少咸宜的LULU姐姐帶社區民眾暖身律動，人偶小熊貝貝和水豚君接著登場熱鬧氣氛。鄉長魏碩衛聲帶不適，由主任秘書劉茹華宣布開賽。

趣味競賽項目罐罐相連、球球到位，比賽進行中大會主持人和裁判緊迫盯人，提醒「手不能碰球」、「一定要放進目標區」，社區選手既要遵守比賽規則又要動作快，過程中常出現差一點點就犯規的驚險畫面，場邊選手加油聲和笑聲不停，場面熱鬧。

活動中心中央進行競賽，環場布置各社區長者在關懷據點課程完成的工藝、美術創作等作品，獨鰲、四芳、敦厚和湳墘等社區展售沁涼飲品、雞蛋糕、現烤玉米、手工藝品、沙漠玫瑰植栽等社區產品，展現特色也活絡社區經濟。

永靖鄉公所主任秘書劉茹華代替鄉長魏碩衛發言，指出透過一年一度社區趣味競賽暨成果展，搭起各社區交流互動、相互觀摩的平台，同時讓鄉親看見平時深耕社區營造及關懷據點的努力成果，鄉公所感謝所有社區理事長、幹部、志工及夥伴長期投入社區服務，希望更多鄉民參與公共事務，讓幸福永靖持續向前。

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