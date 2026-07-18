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彰化兒童藝術開幕！劇團、工作坊票房破七成 親子暑假不無聊

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣親子參加「2026彰化兒童藝術節」開幕活動「I FUN起步走」，在彰南演藝廳戶外廣場觀賞兒童劇。記者簡慧珍／攝影
彰化縣親子參加「2026彰化兒童藝術節」開幕活動「I FUN起步走」，在彰南演藝廳戶外廣場觀賞兒童劇。記者簡慧珍／攝影

一年一度彰化兒童藝術節今在員林演藝廳開幕，首日擺出豐富展演陣容迎接數百名親子，縣政府和文化局希望家長能帶孩子出門參加演藝活動，彰化縣同時規畫許多免費才藝夏令營，希望國中小學生不要長時間沈浸3C產品，辜負夏日時光。

縣政府和文化局在員林演藝廳，舉辦2026彰化兒童藝術節的開幕活動「I FUN起步走」，縣長王惠美說，這次邀請國寶級大師陳景容為馬賽克鑲嵌壁畫作品「來喫茶」揭幕，並策畫刺點創作工坊、米特動物樂園表演親子音樂劇，戶外有5大戲劇的藝文闖關、消防體驗活動，室內「光影親子特展─流動的時・光・影・音」展區，透過寓教於樂的遊戲、體驗，帶給孩子不一樣的假期。

數百名親子有的走進冷氣開放展覽室，體驗「流動的時・光・影・音—你欲泅去佗位？」有的在室外參加消防局「遊樂翻轉夏令營X消防小職人闖關」。此外，彰化縣兒童藝術節「好劇童樂會」有音樂劇場、兒童劇、掌中戲等5檔精彩節目，票房已破7成，工作坊完售。今在員林演藝廳服務台現場購票，滿額400元就有機會抽中好禮，任選兩檔好戲可享85折。

彰化縣長王惠美與小朋友，操作2026兒童藝術節的消防宣導遊戲。記者簡慧珍／攝影
彰化縣長王惠美與小朋友，操作2026兒童藝術節的消防宣導遊戲。記者簡慧珍／攝影

消防宣導是每年彰化兒童藝術節的重點活動，縣長王惠美與婦宣大隊合影。記者簡慧珍／攝影
消防宣導是每年彰化兒童藝術節的重點活動，縣長王惠美與婦宣大隊合影。記者簡慧珍／攝影

彰化 親子 文化局

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