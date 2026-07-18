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從戲水到觀光一次到位 集集砸3000萬打造暑假最夯親子新據點

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
「2026集集童樂會暨水資源宣導活動」安排水槍大戰，吸引大小朋友盡情戲水消暑。圖／集集鎮公所提供
「2026集集童樂會暨水資源宣導活動」安排水槍大戰，吸引大小朋友盡情戲水消暑。圖／集集鎮公所提供

南投集集鎮斥資3000萬元打造的「清水溪親水公園」今天正式啟用，吸引不少家長帶著孩子參加，炎炎夏日中享受清涼戲水樂趣。鎮長吳大村表示，配合集集線復駛及多項觀光建設，可望帶動遊客回流，為集集再添親子遊憩新亮點。

清水溪親水公園以集集大眾爺廟四百年大樟樹及貓頭鷹吉祥物為意象，安排李靜枝舞蹈藝術教育中心帶來開場表演，深受孩童喜愛的「救援小英雄波力Poli」與消防車角色羅伊也現身與小朋友互動，現場笑聲不斷。

公所規劃主題水槍大戰、水資源闖關、DIY手作、兒童水氣墊、市集及互動拍照區等活動，其中水槍大戰成為現場焦點，大、小朋友拿著水槍互相追逐，在水花四濺中消暑，也藉由闖關遊戲學習節約用水、認識水資源與生活及生態環境間的關聯，讓環境教育融入親子活動。

集集鎮長吳大村表示，清水溪親水公園歷經近3年規劃與施工，工程經費由內政部補助350萬元、南投縣政府補助1150萬元，加上公所自籌款，總投入3000萬元，希望打造兼具戲水、休憩與觀光功能的新場域。他也感謝縣長許淑華、立委游顥，以及經濟部水利署中區水資源分署、第四河川分署、交通部觀光署日月潭國家風景區管理處等單位支持。

吳大村指出，集集線停駛近5年期間，公所持續爭取中央及縣府補助，陸續完成民權路自行車道改善、星雨廊道、鐵道花旗木步道、清水溪親水公園及綠美化等工程，今年還將完成集集車站旁賣場改建、空中景觀平台及舊隧道出口景觀平台等建設，配合集集線恢復通車，期待吸引更多遊客回流，帶動地方觀光發展。

集集鎮公所表示，清水溪親水公園未來將成為集集重要的親子遊憩及觀光據點，「2026集集童樂會暨水資源宣導活動」共有兩場，第二場將於8月1日上午9時至下午3時舉行，歡迎民眾再度前往戲水消暑，在遊戲中認識水資源保育與環境永續理念。

集集長吳大村表示，配合集集線復駛及多項觀光建設，盼吸引遊客回流，帶動地方觀光發展。圖／集集鎮公所提供
集集長吳大村表示，配合集集線復駛及多項觀光建設，盼吸引遊客回流，帶動地方觀光發展。圖／集集鎮公所提供

「2026集集童樂會暨水資源宣導活動」安排水槍大戰，吸引大小朋友盡情戲水消暑。圖／集集鎮公所提供
「2026集集童樂會暨水資源宣導活動」安排水槍大戰，吸引大小朋友盡情戲水消暑。圖／集集鎮公所提供

集集鎮斥資3000萬元打造的清水溪親水公園18日正式啟用，成為地方最新親子戲水景點。圖／集集鎮公所提供
集集鎮斥資3000萬元打造的清水溪親水公園18日正式啟用，成為地方最新親子戲水景點。圖／集集鎮公所提供

集集鎮斥資3000萬元打造的清水溪親水公園18日正式啟用，成為地方最新親子戲水景點。圖／集集鎮公所提供
集集鎮斥資3000萬元打造的清水溪親水公園18日正式啟用，成為地方最新親子戲水景點。圖／集集鎮公所提供

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