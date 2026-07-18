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最危險的地方不是街頭 南投4259件家暴通報揭開家門內真相

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
民眾參與家暴防治闖關活動，透過情境模擬學習辨識家庭暴力警訊、正確通報及運用保護資源。圖／南投縣政府提供
民眾參與家暴防治闖關活動，透過情境模擬學習辨識家庭暴力警訊、正確通報及運用保護資源。圖／南投縣政府提供

南投縣114年家庭暴力通報案件達4259件。縣府表示，通報數增加除反映家暴問題仍須重視，也代表民眾防暴意識提升，過去未通報的「黑數」逐漸浮現。縣府今天攜手勵馨基金會在竹山紫南宮舉辦「馨探員反暴任務」活動，透過互動闖關宣導防暴觀念，提升民眾辨識、通報及求助能力。

南投縣社會及勞動局長林志忠表示，家庭暴力不僅危害受害者身心，更可能影響家庭功能及社會安全網。114年全縣家庭暴力通報案件達4259件，案件數增加不完全代表暴力事件惡化，也反映近年防暴宣導逐漸發揮成效，民眾對家暴議題認識提高，使過去隱而未報的「黑數」逐步浮現，受害者及親友更願意主動求助。

家庭暴力成因複雜，常與經濟壓力、飲酒問題、親密關係衝突、家庭照顧負荷及情緒管理困難等因素交互影響，若缺乏適當支持與介入，便可能演變成暴力事件。因此，縣府除持續推動防暴宣導，也結合社福、心理及法律資源，協助高風險家庭及受害者獲得及時支持。

今天活動設計「家暴偵測辨識」、「目睹暴力兒少支援」、「守護行動」、「司法協助」及「防護資源認識」等五大闖關主題，引導民眾學習辨識危險警訊、了解正確通報流程及熟悉可運用的保護資源，將防暴觀念融入日常生活。

勵馨基金會南投分事務所主任林瑞茹表示，基金會長期投入家庭暴力防治及被害人保護，希望透過寓教於樂的方式，讓更多民眾認識防暴資源，建立「社區零暴力、暴力零容忍」的觀念。

社會及勞動局表示，未來將持續強化危機介入、被害人保護及支持服務網絡，並深化社區宣導，鼓勵民眾發現疑似家暴事件勇於關心、適時通報，共同建構更完善的家庭暴力防治體系。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

大小朋友一起挑戰「馨探員反暴任務」關卡，在互動體驗中學習家庭暴力防治知識，將防暴觀念融入日常生活。圖／南投縣政府提供
大小朋友一起挑戰「馨探員反暴任務」關卡，在互動體驗中學習家庭暴力防治知識，將防暴觀念融入日常生活。圖／南投縣政府提供

南投縣社會及勞動局長林志忠呼籲全民成為「守護探員」，共同關心家庭暴力議題，打造暴力零容忍的友善社區。圖／南投縣政府提供
南投縣社會及勞動局長林志忠呼籲全民成為「守護探員」，共同關心家庭暴力議題，打造暴力零容忍的友善社區。圖／南投縣政府提供

南投 家暴 南投縣

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