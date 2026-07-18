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6弱勢兒少單車百里挑戰 無懼艷陽暴雨成功圓夢

中央社／ 台中18日電

6名來自單親、隔代教養、特殊學習的兒少，歷經半年培訓，14日躍上單車，展開4天400公里的騎程，艷陽曝曬、陣雨襲擊仍奮力前行，今天完成暑期百里挑戰，一圓單車夢。

中華民國扶弱成長協會照顧的6名單親、隔代教養及特殊學習需求家庭的兒少，在資深單車領騎鄭昌麟以及前國手張壽生2名教練帶領下成立「三葉草」單車車隊，進行3年的單車環台圓夢挑戰計畫。

6名兒少介於國中二年級到小學四年級，6人在教練的陪同下，14日展開單車挑戰，自台北出發一路單車騎乘到台南，白天面對艷陽曝曬，下午常有陣雨侵襲，他們依舊堅持不放棄。

4天完成400公里挑戰，今天上午返回台中。家長、志工歡喜迎接，兒少們親手寫下未來一年的夢想與目標，放入時光寶盒中，等待明年挑戰啟程前再開啟，檢視自己是否實踐許下的承諾。

小四的安安是車隊中年紀最小的騎士，媽媽深夜在便利商店上班，獨自扶養安安和弟弟。安安一直希望能夠學騎單車，但因家中經濟、環境不允許，未能圓夢。此次他報名參加單車挑戰，一路上歷經肚子痛、腳拉傷，他休息後再出發，順利完成挑戰，他說：「騎車很開心，明年還要挑戰！」

小五的小慈由阿公撫養，母親因中重度躁鬱無法穩定陪伴，她因缺乏安全感，情緒與學習皆不穩定，經常戴著口罩、不說話。挑戰過程中，她1人在雨中仍繼續騎車前進，努力完成400公里挑戰。為完成單車挑戰，小慈脫下口罩，雖依舊寡言，但問及明年是否再次挑戰，她堅定點點頭。

中華民國扶弱成長協會理事長張惠清、台中市扶弱成長協會理事長林挺正，2人隨著車隊完成挑戰，他們肯定孩子堅持不放棄，努力完成目標的毅力，期待明年再次接受挑戰，不僅是跨越400公里的距離，更是跨越自我懷疑、突破環境限制的人生里程碑。

單車 台南 台北

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