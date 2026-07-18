快訊

卓榮泰稱中央「沒蓋牌」？蔣萬安：6月接獲通報、7月才開記者會

MLB／超強！李灝宇9局敲致勝二壘打 一棒率老虎擊墜天使

子瑜爆不續約後首發聲！感性告白Once：讓我們在一起長長久久吧

聽新聞
0:00 / 0:00

高美濕地美堤街「蜘蛛網天際線」消失 16支電桿全拔除

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
美堤街不再電線桿林立，全部桿線下地、附掛線路改善及人行道綠美化工程，終於正式宣告完工。記者黑中亮／攝影
美堤街不再電線桿林立，全部桿線下地、附掛線路改善及人行道綠美化工程，終於正式宣告完工。記者黑中亮／攝影

被國際譽為「一生必遊之地」的台中高美濕地，過去常有遊客反映「美堤街」電線桿林立，交錯雜亂的電線宛如蜘蛛網，導致站在海堤上拍攝絕美夕陽時，一字排開的電桿總會無情入鏡。經過地方民代強力爭取，全部桿線下地、附掛線路改善及人行道綠美化工程，終於正式宣告完工，16支電桿全數拆除，重現一望無際的純淨海岸線，讓暑假前來朝聖的遊客大讚：「拍照終於不用再刻意閃電線桿了！」

正值暑假旅遊旺季，高美濕地遊客量大增，加上「清水走走藝術季」即日起至8月2日於高美濕地熱鬧登場，吸引大批朝聖人潮。近日造訪高美的民眾紛紛發現天際線「剪刀手」沒了，過去凌亂街道沿線的美堤街，也變得清爽許多。

台中市副議長顏莉敏指出，高美濕地美堤街的電線地下化工程，下地總長度約730公尺，這次在台電配合下，一舉拆除了16支電桿及繁雜電線，整體工程費用約1千8百萬元；如今順利完工，讓原本交錯雜亂的線路獲得徹底整理，不僅讓街道的天際線回復清爽、視野大開，也同步改善了人行空間與沿線綠美化景觀，帶給遊客更舒適的漫步體驗。

高美里長洪曜南表示，這條海線最珍貴、最具代表性的黃金海岸線，過去因基礎建設未到位，美景大打折扣。日前提出改善需求後，隨即引發地方高度重視，副議長顏莉敏特別感謝立委楊瓊瓔在中央強力協助，大力邀集台電、中央及地方各相關單位多次現勘與協調，才讓這項斥資千萬的「美景升級計畫」得以在暑假大潮前順利達陣。

附近居民指出，高美濕地擁有國際級的自然景色，如今再加上完善的人行道及桿線地下化等觀光基礎建設，整體環境更顯動人。現在遊客在前往高美濕地的路上，就能率先感受到海線舒適、整潔的嶄新風貌。

被國際譽為「一生必遊之地」的台中高美濕地，每年吸引上百萬遊客到訪。記者黑中亮／攝影
被國際譽為「一生必遊之地」的台中高美濕地，每年吸引上百萬遊客到訪。記者黑中亮／攝影

被國際譽為「一生必遊之地」的台中高美濕地，每年吸引上百萬遊客到訪。記者黑中亮／攝影
被國際譽為「一生必遊之地」的台中高美濕地，每年吸引上百萬遊客到訪。記者黑中亮／攝影

高美濕地 濕地 台中市

延伸閱讀

台東多良車站又見無人機！朝鐵道方向空拍惹議 最高恐挨罰130萬元

清境農場不打烊到黃昏後 閉園時間變「雲端包場」策馬秘境

屏東東港汙水下水道一期工程完工 日處理4000噸生活汙水

賞花行程先收藏！網友熱議七大「向日葵景點」金黃花海超好拍

相關新聞

不要再檢舉了！彰化市再開放4路段騎樓可停放機慢車

彰化縣政府為解決機車停車亂象，最近3年陸續在彰化市開放16個路段的騎樓可以停放機慢車，最近又增加常遭民眾檢舉4個路段，縣府交通處最近也徵詢其他鄉鎮市是否跟進，多因商家或住戶認為影響出入或使用，反對聲浪不小，尚無擴大實施的規畫。

最強素人！90歲阿嬤巧手復刻台中記憶…微縮版火車站、市役所重現風華

台中中友百貨即日起至8月31日展出「阿嬤的厝仔」黃麗琴微縮建築展。90歲素人藝術家黃麗琴憑藉一雙巧手與對家鄉的深厚情感，精準復刻出台中火車站、台中州廳、市役所等歷史建築，用微縮藝術為台中留住珍貴的時代記憶。

全台最大室內幻影科技運動、野獸戰場 暑假客群估成長2成

室內「幻影系列」兼具科技感與高流汗量，是中部全新智慧互動場館，館內規劃大型互動設施，將傳統運動與前沿的AR（擴增實境）、XR（延展實境）及智慧感測技術深度結合。好闘科技總經理劉育峻透露，設在麗寶賽事場的全新場地，占地達400坪，不僅非常適合大小朋友與親子家庭共同體驗，由於項目兼具娛樂性與運動競賽的趣味，甚至成為不少公司行號舉辦團建活動的新選擇。

隱形空汙無處躲！台中1220台「空氣防衛兵」出擊 6年揪不法開罰3246萬

台中市民呼吸健康權，現在由1220名「空氣防衛兵」全天候守護。台中市環保局 統計，在全市29個行政區布建1220台空氣品質微型感測器，透過AI大數據分析，讓過往難以捉摸的「隱形空汙」違法行為無處可躲。2021年至今，透過科技智慧執法，累計裁罰3246萬9550元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。