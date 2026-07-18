高美濕地美堤街「蜘蛛網天際線」消失 16支電桿全拔除

被國際譽為「一生必遊之地」的台中高美濕地，過去常有遊客反映「美堤街」電線桿林立，交錯雜亂的電線宛如蜘蛛網，導致站在海堤上拍攝絕美夕陽時，一字排開的電桿總會無情入鏡。經過地方民代強力爭取，全部桿線下地、附掛線路改善及人行道綠美化工程，終於正式宣告完工，16支電桿全數拆除，重現一望無際的純淨海岸線，讓暑假前來朝聖的遊客大讚：「拍照終於不用再刻意閃電線桿了！」

正值暑假旅遊旺季，高美濕地遊客量大增，加上「清水走走藝術季」即日起至8月2日於高美濕地熱鬧登場，吸引大批朝聖人潮。近日造訪高美的民眾紛紛發現天際線「剪刀手」沒了，過去凌亂街道沿線的美堤街，也變得清爽許多。

台中市副議長顏莉敏指出，高美濕地美堤街的電線地下化工程，下地總長度約730公尺，這次在台電配合下，一舉拆除了16支電桿及繁雜電線，整體工程費用約1千8百萬元；如今順利完工，讓原本交錯雜亂的線路獲得徹底整理，不僅讓街道的天際線回復清爽、視野大開，也同步改善了人行空間與沿線綠美化景觀，帶給遊客更舒適的漫步體驗。

高美里長洪曜南表示，這條海線最珍貴、最具代表性的黃金海岸線，過去因基礎建設未到位，美景大打折扣。日前提出改善需求後，隨即引發地方高度重視，副議長顏莉敏特別感謝立委楊瓊瓔在中央強力協助，大力邀集台電、中央及地方各相關單位多次現勘與協調，才讓這項斥資千萬的「美景升級計畫」得以在暑假大潮前順利達陣。

附近居民指出，高美濕地擁有國際級的自然景色，如今再加上完善的人行道及桿線地下化等觀光基礎建設，整體環境更顯動人。現在遊客在前往高美濕地的路上，就能率先感受到海線舒適、整潔的嶄新風貌。

被國際譽為「一生必遊之地」的台中高美濕地，每年吸引上百萬遊客到訪。記者黑中亮／攝影