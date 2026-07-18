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全台最大室內幻影科技運動、野獸戰場 暑假客群估成長2成

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
室內「幻影系列」兼具科技感與高流汗量，是中部全新智慧互動場館。記者黑中亮／攝影
室內「幻影系列」兼具科技感與高流汗量，是中部全新智慧互動場館。記者黑中亮／攝影

室內「幻影系列」兼具科技感與高流汗量，是中部全新智慧互動場館，館內規劃大型互動設施，將傳統運動與前沿的AR（擴增實境）、XR（延展實境）及智慧感測技術深度結合。好闘科技總經理劉育峻透露，設在麗寶賽事場的全新場地，占地達400坪，不僅非常適合大小朋友與親子家庭共同體驗，由於項目兼具娛樂性與運動競賽的趣味，甚至成為不少公司行號舉辦團建活動的新選擇。

劉育峻表示，幻影系列場館的最大亮點，莫過於將虛擬世界真實化的沉浸式設施。最具代表性的「XR幻影秘境」，全面結合了視覺、聽覺與觸覺，帶領體驗者進入超真實的全感沉浸空間；而「10D幻影歷險」則是一場多感官的動態歷險，隨著劇情高低起伏，體驗者甚至能真實感受到如同在海中「乘風破浪」的風速與震動觸感，大呼過癮。

此外，針對喜愛射擊與傳統球類的民眾，館方推出「幻影射箭」，透過先進的感測技術，讓玩家在虛實結合的標靶中體驗神射手快感；而時下最夯的「AR電子躲避球」，則將傳統校園躲避球賽事與擴增實境完美融合，極度考驗玩家的反應力與核心體力，此外也導入了「幻影匹克球 / 幻影網球」系統，獲得如同職業球星般的數位數據成就感。

麗寶樂園今年也推出500坪的室內生存遊戲「 野獸戰場」，全新室內場館在舒適的室內冷氣環境中，能讓全家人或好友、同事直接組隊，體驗極具實感且激烈的槍戰比賽，完全免受戶外烈日曝曬之苦。

園方並表示，目前正逢渡假區的暑期旺季，包含馬拉灣、探索世界均湧入大量人潮，在麗寶國際賽車場兩大全新室內主力項目「鬪次元科技運動」與「野獸戰場」的加持下，預期今年暑假能為渡假區再度帶動一至兩成的來客數成長。

室內「幻影系列」兼具科技感與高流汗量，是中部全新智慧互動場館。記者黑中亮／攝影
室內「幻影系列」兼具科技感與高流汗量，是中部全新智慧互動場館。記者黑中亮／攝影

全新室內生存遊戲「 野獸戰場」在舒適的室內冷氣環境中，能讓全家人或好友、同事直接組隊，體驗極具實感且激烈的槍戰比賽。記者黑中亮／攝影
全新室內生存遊戲「 野獸戰場」在舒適的室內冷氣環境中，能讓全家人或好友、同事直接組隊，體驗極具實感且激烈的槍戰比賽。記者黑中亮／攝影

全新室內生存遊戲「 野獸戰場」在舒適的室內冷氣環境中，能讓全家人或好友、同事直接組隊，體驗極具實感且激烈的槍戰比賽。記者黑中亮／攝影
全新室內生存遊戲「 野獸戰場」在舒適的室內冷氣環境中，能讓全家人或好友、同事直接組隊，體驗極具實感且激烈的槍戰比賽。記者黑中亮／攝影

室內「幻影系列」兼具科技感與高流汗量，是中部全新智慧互動場館。記者黑中亮／攝影
室內「幻影系列」兼具科技感與高流汗量，是中部全新智慧互動場館。記者黑中亮／攝影

麗寶樂園 運動

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