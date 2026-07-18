不要再檢舉了！彰化市再開放4路段騎樓可停放機慢車

彰化縣政府為解決機車停車亂象，最近3年陸續在彰化市開放16個路段的騎樓可以停放機慢車，最近又增加常遭民眾檢舉4個路段，縣府交通處最近也徵詢其他鄉鎮市是否跟進，多因商家或住戶認為影響出入或使用，反對聲浪不小，尚無擴大實施的規畫。

彰化市很多道路騎樓常被商家或住戶占用，甚至營業使用，又未有足夠的機車停車位，如果停到騎樓動輒被驅趕，甚至被警察開單，尤其以彰化火車站及彰化基督教醫院周邊道路最嚴重，縣府為解決機車停車位不足問題，計畫開放騎樓停放機慢車停車，即面臨住家及商家的阻力，透過公所及里長溝通後，從2023年6月起，陸續開放部分路段騎樓可停放機慢車。

目前已開放騎樓可停放機慢車的路段，主要以機車停車困難造成停車亂象的火車站周邊道路，以及中正路、中華路一帶及光復路、華山路五信前。此次新增的4個路段，包括中山路二段南側雙號922號-942號、旭光路東側單號201號-209號（大吉地社區大樓西側）、南校街南側單號53號-63號（大吉地社區大樓北側）、彰益街西側單號85號-91號（新彰化國宅公寓大廈），合計全縣有20個路段。

縣府交通處表示，此次開放彰化市大吉地社區大樓臨南校街及旭光路前的騎樓停放機慢車，除了大樓住戶有停車需求外，又臨近南郭國小及彰化基督教醫院，常停滿機車，違規停車檢舉嚴重，再加上考量上行人動線考量，才會開放騎樓停放機慢車。

不過，縣府推動開放騎樓停放停慢車措施卻不是很順利，主要還是住家及商家不願門前騎樓被人停車，影響出入及使用，交通處表示，最近再徵詢其他鄉鎮市的意願，仍無跟進的打算。

其實供公眾使用的騎樓供停放機慢車是有好處的，彰化縣地方稅務局表示，供公共通行的騎樓走廊地可申請減免地價稅，若圍起來作為停放車輛、供擺攤營業等未供公共通行使用時，則仍應課徵地價稅，如供公眾停放機慢車則可減免。