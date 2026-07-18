最強素人！90歲阿嬤巧手復刻台中記憶…微縮版火車站、市役所重現風華

台中中友百貨即日起至8月31日展出「阿嬤的厝仔」黃麗琴微縮建築展。90歲素人藝術家黃麗琴憑藉一雙巧手與對家鄉的深厚情感，精準復刻出台中火車站、台中州廳、市役所等歷史建築，用微縮藝術為台中留住珍貴的時代記憶。

黃麗琴從公賣局退休後，偶然看見有人製作房屋模型，從此開啟了她的創作之路。沒有受過專業訓練的她，僅憑著觀察照片與自行蒐集的襯紙、廢木料，甚至是隨處可見的免洗筷，就打造出比例逼真的總統府模型，展現驚人的藝術天賦。

本次展覽在中友百貨A棟10樓創意平台展出，共計9件作品，現場除了歷史建築，還特別展出了「阿嬤住家」模型以及她從小到大的珍貴老照片，流露出對昔日同事情誼與生活點滴的懷念。

黃麗琴5歲移居台中，生活圈與舊城區緊密相連。此次展出的作品中，包含了她1994年完成的「台中火車站」，以及最新完成的「市役所」，展現阿嬤的人生軌跡。

黃麗琴指著台中州廳模型笑著回憶，那裡曾是她求學時的教室，每天上學都會經過市役所。看著親手做出的模型，童年往事與幸福笑容全寫在臉上。

中友百貨企劃處經理簡聰政表示，能邀請到黃麗琴辦個人首展是難得的緣分，希望透過這些精湛的作品，讓大眾看見跨越年齡的創作生命力。

高齡90歲的黃麗琴依然動作靈活、身體硬朗，她透露，未來想挑戰製作「第二市場」模型，持續用指尖紀錄這座城市的文化溫度。