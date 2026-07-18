隱形空汙無處躲！台中1220台「空氣防衛兵」出擊 6年揪不法開罰3246萬

台中市民呼吸健康權，現在由1220名「空氣防衛兵」全天候守護。台中市環保局 統計，在全市29個行政區布建1220台空氣品質微型感測器，透過AI大數據分析，讓過往難以捉摸的「隱形空汙」違法行為無處可躲。2021年至今，透過科技智慧執法，累計裁罰3246萬9550元。

環保局說明，環保局布建1220台空氣品質微型感測器，透過科技智慧系統全天候精準監控各汙染熱區變化，讓汙染源無所遁形，就像24小時默默守護城市「空氣防衛兵」，建構維護市民健康的強大防線。

環保局指出，這套系統更透過結合物聯網科技及AI大數據分析技術，運用汙染源限縮模型，精準鎖定汙染熱區與好發時段，讓過去難以捕捉的「隱形空汙」違法行為無處可躲。2021年至今年，運用科技輔助智慧執法，已累計裁罰3246萬9550元，大幅節省傳統稽查的人力及時間成本。

台中市空品感測器應用於智慧環境治理的績效卓越，近年來廣獲國際矚目與肯定。環保局說明，2021年起，市府陸續斬獲「2022 Smart 50 Awards」、「2022 亞太暨台灣永續行動獎」金獎、「2022 雲端物聯網創新獎」及「2023 GO Smart Award」、「2024 年政府設計獎（GOV Design Awards 2024）」及「2025 年世界設計獎（WORLD Design Award 2025）」，向世界展示台中市推動智慧科技治理的創新實力。

環保局表示，若發生重大火災等突發性空汙事件，系統會即時分析，結合中央氣象署的風速、風向資料，精準掌握汙染擴散走向，環保局會透過官方臉書粉專「台中好環保」即時發布相關資訊，環保局也建置「台中空品微環境監測網」（https://tcmaq.taichung.gov.tw/） ，提供即時查詢鄰近小區域之空氣品質概況。