U=U巡迴車開進台中！林襄+沈玉琳+老喬街頭放送：傳染機率就是0

7月2日為台灣「U=U Day」，HIV感染者測不到病毒即不具傳染力。由台灣愛滋病學會與愛滋感染者權益促進會共同發起「U=U」衛教宣導車今開到台中，連3天每日上午11時至下午6時行經台中車站、逢甲商圈、勤美草悟道、大甲鎮瀾宮及豐原廟東等地，沿途播放啦啦隊女神林襄、沈玉琳及網紅老喬的宣導影片。

主辦單位表示，U=U概念已獲全球醫學界廣泛驗證，意指感染者只要規律接受抗病毒治療，使病毒量持續維持在測不到的狀態，便不會透過性行為傳播HIV。此次巡迴除持續推廣篩檢與治療的重要性，希望能讓更多民眾理解科學證據，建立正確防治觀念。

此次宣導車上播放的「Team U=U大使宣導影片」，由「U」默大師沈玉琳、啦啦隊女神林襄，以及網紅老喬共同號召大家加入「Team U=U」，盼將「U=U」的科學實證讓更多中部民眾認識，攜手去除愛滋歧視，共創友善社會。

疾管署指出，台灣2021年將U=U納入安全性行為範疇後，愛滋防治持續朝友善環境邁進。根據2025年統計，國內已達成「93-96-95」防治成果，即93%感染者知道自身感染狀況、96%已知感染者接受治療、95%接受治療者成功抑制病毒量，整體表現優於全球平均。關鍵仍在於消除社會歧視，讓更多人願意接受篩檢與及早治療。

愛滋感染者權益促進會秘書長林宜慧表示，近年社會對U=U的認識逐漸提升，但相關討論多集中在北部，因此今年特別將宣導車開往中南部，希望透過更貼近生活的方式，把正確衛教資訊帶到各地。

民眾若在路上發現U=U宣導車，可掃描車身QR Code或至Team U=U專屬網頁（https://teamuu.com/），了解相關資訊並參與線上投票，一同加入「Team U=U」行列。全台巡迴至8月30日，更多資訊請上愛滋感染者權益促進會官網（https://praatw.org/）查看。

U=U宣導車前進台中，今起連三天深入台中人潮聚集區。圖／主辦單位提供