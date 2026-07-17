彰縣府「窮則變、變則通」 催生第五座綜合運動館占地4公頃今動工

彰化縣第五座運動館，今在二林鎮儒林公園北側動土，縣政府爭取中央補助1億元，連同自籌款2億8200萬元，將興建六大核心設備的多功能運動場館，作為二林地區四鄉鎮的綜合運動中心。

彰化縣立二林樂活運動館動土典禮，在二林鎮二溪路一段與明德街口進行，縣長王惠美、二林鎮長蔡詩傑、大城鄉長陳玉照和二林區各級民代、學校校長、地方士紳，還有主動前來關切的鄉鎮民100多人，全場氣氛和天氣一樣高熱度。

王惠美提到在這裡興建運動館源自有一次縣府舉辦植樹活動，看到這塊廣大卻長年閒置土地；王惠美說，雖然二林鎮相關都市計畫還未能順利通過中央審查，無法提供更多商業與公共空間，但縣府窮則變、變則通，規畫面積達4公頃的綜合運動公園，除了運動館還將興建戶外200公尺田徑場、共融遊戲場，因鄰近中科二林園區、芳苑工業區，希望成為民眾和科技園區員工的休閒育樂最佳去處。

運動部設施規劃司長蔡文娟表示，彰化縣推動各項運動建設不遺餘力，運動部對運動場館興建補助最高1億元，核定二林樂活館就是最高補助，期盼中央與地方未來持續合作，建造更多友善場館落實全民體育，大家經常健身，

縣政府陸續啟用彰北、彰南運動中心與和美運動館，鹿港全民運動館預計今年底完工，二林樂活館興建工程今動土，接著是溪湖運動館，溪湖區縣議員陳玉姬今到二林鎮觀摩，建求縣政府參照其它場館，溪湖運動館也要有跑道、游泳池、室內球場等各項運動設施，縣政府回應說9月溪湖運動館將開工興建。

二林樂活館規劃地上3層主體建築，兼顧各年齡層健身需求，設置溫水游泳池、新型態健身房、韻律教室、全齡體能訓練場、桌球室及綜合球場等六大核心設施，戶外有適合晨操舞動的樂活廣場；全區配置汽車停車位135格與機車停車位96格。建築設計融入地方特色與運動意象，將二林特色運動拳擊的動態線條轉化為建築造型，在地農產葡萄、火龍果、甘蔗、蕎麥等色彩作為外觀設計元素，全部興建工程預定2028年底完工。

彰化縣二林樂活運動館示意圖。記者簡慧珍／攝影