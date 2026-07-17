人為蓄意？梧棲大排突遭開閘放海水 剛播種二期稻慘淹…區公所報警捉賊

台中市梧棲大排今天下午適逢海水大漲潮，不料大排閘門竟無故開啟，導致高鹽分的海水瘋狂回灌、淹沒周邊大片剛播種的二期稻作農田；台中市議員王立任第一時間趕赴現場，協調區公所趕緊排水，梧棲區長溫國宏震驚表示，針對水閘門為何會在漲潮時大開，經確認管理員並未開啟水閘門，懷疑是遭到外人「擅自破壞開啟」，目前已正式報警追查。

據了解，今日下午2時許，梧棲當地的農民如往常前往巡視田水，不料卻驚覺梧棲大排的水位異常高漲，甚至開始溢流到兩側。農民察覺異狀，趨前靠近大排檢視，並伸手捧起溪水一嘗後，驚呼「水竟然是鹹的！」驚覺海水已經嚴重倒灌。

經初步了解，主因是今日下午海水大漲潮期間，梧棲大排的閘門竟然處於開啟狀態，大量海水順著潮汐湧入；隨後閘門雖被關閉，卻導致已經倒灌進來的海水被「關門放狗」般地鎖在大排與周邊灌溉溝渠內，進而回灌淹入附近低窪農田。

由於這起事件直接波及到當地剛完成插秧播種的二期新稻，水稻幼苗極度脆弱；焦急萬分的農民眼見心血泡在鹹水裡，立刻向當地里長反映，里長隨即聯絡市議員王立任請求救兵；現勘後當場要求梧棲區公所等相關單位，在潮汐安全許可（退潮）下立即開啟閘門，將滯留在農田與大排中的海水徹底排出，將農作物的鹽害損失降到最低。

同步致電台中市農業局，詳細說明現場受災狀況，要求盡速啟動農損統計與後續的災害補償機制，絕不能讓老實農民的心血白流，此外 由於海水的高鹽分會嚴重破壞土壤結構，恐導致未來幾年無法耕作，他強烈要求農業局必須安排專家對受害農地進行土壤鹽分檢測，並全力協助農民進行後續的土壤改良與復耕輔導。

面對地方強烈質疑，梧棲區長溫國宏表示，梧棲大排的水閘門平時是市府水利局委託區公所代為管理，經過公所內部緊急清查，負責的管理人員今日在漲潮期間「絕對沒有開啟水閘門」，懷疑遭人黑手破壞緊急報警揪兇，要求調閱周邊監視器全力揪出這名「幕後黑手」，釐清責任歸屬。

台中市梧棲大排今天下午適逢海水大漲潮，不料大排閘門竟無故開啟，導致海水倒灌、淹沒周邊大片二期稻作農田。圖／王立任提供

台中市梧棲大排今天下午適逢海水大漲潮，不料大排閘門竟無故開啟，導致海水倒灌、淹沒周邊大片二期稻作農田。圖／王立任提供