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全台最難訂Buffet來了！ 台中店明開幕 10大必吃美食、松葉蟹腳山曝光

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
「島語」台中洲際店設置有九大餐台區。記者趙容萱／攝影
「島語」台中洲際店設置有九大餐台區。記者趙容萱／攝影

漢來美食旗下高端自助餐品牌「島語」自助餐廳號稱「最難訂位Buffet」進駐台中漢神洲際購物廣場，並將於明天開幕，現場500坪僅有300個座位，更首度打造戶外用餐露台「森之島」，今天搶先曝光，以九大海鮮餐台的松葉蟹腳山最吸睛。

島語品牌總經理劉子銘說，「島語」台中洲際店為全台第4家分店，以「一餐台、一餐酒」為島台規畫重心，更將Buffet結合職人料理精神，透過現場料理展演與餐酒搭配，延伸至完整餐飲體驗。

「島語」台中洲際店十大必吃料理，包括「松葉蟹腳」、「琴酒生蠔燒」、「干貝海膽手卷」、「現流生魚片」、「京式片皮鴨」、「炭烤厚切牛排」、「炙燒握壽司」、「手撕甕仔雞」、「XO醬鮮蚵煲」及「雪絲海老揚」。 甜點新品為「開心果小泡芙」，現做義式冰淇淋新增「大甲檳榔芋心」和「烏龍柑橘」口味。

島語表示，島語台中洲際店設置戶外露台「森之島」，媲美泰國半島酒店戶外花園用餐區。餐食也特別結合在地食材，例如加入新社乾香菇的「麻油蒜燒烏魚膘海參」、選用新社石岡角瓜入菜的「上湯瑤柱絲瓜」、選用新鮮龍虎斑製作的「清蒸樹子龍虎斑」、採用大甲芋頭製作的「極品芋香佛跳牆」、結合台中酒廠花雕酒風味的「花雕酒胡椒雞松蟹海鮮湯」等。

劉子銘說明，歡慶島語台中洲際店開幕，即日起至8月7日，消費者完成綁定並註冊「來美食PLUS」會員，即可憑當日消費發票與兌換券兌換限量「山影流光紀念杯」1個；另於9月30日前，使用漢來美食合庫聯名卡消費，並綁定LINE「來美食PLUS」會員集點，內用消費滿2000元即可獲得300元漢來美食電子抵用券。

「島語」台中洲際店設置有九大餐台區，以「鮮」海鮮餐台的松葉蟹腳山最吸睛。記者趙容萱／攝影
「島語」台中洲際店設置有九大餐台區，以「鮮」海鮮餐台的松葉蟹腳山最吸睛。記者趙容萱／攝影

「島語」台中洲際店設有戶外露台「森之島」。記者趙容萱／攝影
「島語」台中洲際店設有戶外露台「森之島」。記者趙容萱／攝影

漢來美食

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