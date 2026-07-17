企業搶媽媽人力！中彰投媒合1.36萬婦女重返職場 彈性工時職缺破千個

國內缺工持續，不少企業開始調整用人策略，以彈性工時吸引因育兒、照顧家庭離開職場的婦女重返工作崗位。勞動力發展署中彰投分署統計，至今年6月底，已協助超過1萬3600名婦女重返職場，並開發近300家友善企業，提供逾1000個彈性工時職缺，協助婦女兼顧家庭照顧與職涯發展，也替企業補實人力。

中彰投分署表示，不少婦女因育兒、照顧家人等因素暫離職場，待家庭照顧需求減輕後，卻常因工時限制、職能銜接及就業資訊不足等因素，在重返職場時遭遇挑戰，因此積極開發提供彈性工時的友善企業，並透過一對一就業諮詢及媒合服務，降低婦女重返職場門檻。

43歲的琝琝因照顧年幼子女離開職場近6年，待孩子上幼兒園後，希望重新工作分擔家計，但因需接送孩子、無法配合加班，加上初到彰化對就業環境不熟悉，求職屢屢碰壁。經彰化就業中心協助媒合後，順利進入彰化一家精密塑膠模具公司擔任作業員，雇主提供彈性工時及友善職場支持，讓她得以兼顧家庭，也成功從食品業跨足塑膠射出產業。

另一名29歲的小婷原在科技公司擔任行政人員，因公司縮編離職後，為照顧子女一度退出職場。重新求職時，希望找到能兼顧生活安排的工作，卻多次碰壁。經彰化就業中心盤點其行政專長與需求後，媒合至提供彈性工時制度的立佶實業公司，除有資深同仁協助工作銜接，也讓她逐步重新適應職場節奏。

中彰投分署指出，勞動部近期已放寬婦女再就業計畫資格，只要退出勞動市場滿180天以上女性，不限離職原因皆可參加，完成求職登記後，無論透過就服員推介或自行找到工作，符合規定皆可申請再就業獎勵，全時工作者最高可領6萬元；企業提供彈性工時等友善措施，每聘僱1名符合資格婦女，每月最高也可申請5000元補助。