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成功嶺替代役結訓 劉世芳期勉警界新血：有國家韌性家庭才會美滿

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
內政部長劉世芳（前排黃衣者）今主持成功嶺替代役警大警專生結訓典禮。記者趙容萱／攝影
內政部長劉世芳（前排黃衣者）今主持成功嶺替代役警大警專生結訓典禮。記者趙容萱／攝影

內政部長劉世芳今主持台中成功嶺營區替代役基礎訓練結訓典禮，對象為警大及警專畢業生。劉世芳致詞時，期勉勵即將投入警察、消防、移民、海巡及矯正等警界新血，肩負守護國家與社會安全的責任，強調有國家的堅強、存在、韌性，我們的家庭才會幸福、溫馨、美滿。

內政部統計，自2020年推動EMT-1訓練，去年起課程提升至56小時，並新增15小時防災士訓練，目前已培育6萬7743名合格EMT-1救護員及1萬7874名合格防災士，持續提升替代役自救、救人及防災應變能力，強化全民防災量能。

劉世芳表示，近年替代役制度持續精進，學員除接受初級救護技術員（EMT-1）訓練外，也加入防災士課程，讓役男具備救護、防災及專業職能等多項證照，未來都將成為執行勤務的重要能力；政府也強化警消的安全保障、薪資，也精進考試制度，國家一定會盡全力來照顧各位的權益。

劉世芳指出，去年替代役協助投入丹娜絲颱風救災及馬太安溪堰塞湖災害應變，展現專業能力，以及服務熱忱與團隊精神，無論是在災區協助救援或支援各項勤務，都充分發揮守護人民的價值。她期勉警界新血，發揮服務熱忱，守護人民生命財產安全。

劉世芳隨後視察替代役服役環境，EMT-1救護操演、無人機操作、精進沙包堆置、擋水板架設等實務訓練，並與替代役男共進午餐，了解營區調升團膳主、副食費及供餐品質。

內政部役政司長沈哲芳表示，替代行役男由於役男體格的調整，人數逐漸增加，今年訓練人數逾1.6萬人，預計明年會達到2萬人，設備不斷精進改善軟硬體，目前替代役男也必須完成防災士、E M T1、志願服務證照結訓證書。

內政部長劉世芳（黃衣者）今視察成功嶺替代役操作心肺復甦術。記者趙容萱／攝影
內政部長劉世芳（黃衣者）今視察成功嶺替代役操作心肺復甦術。記者趙容萱／攝影

內政部長劉世芳（左）今主持成功嶺替代役警大警專生結訓典禮。記者趙容萱／攝影
內政部長劉世芳（左）今主持成功嶺替代役警大警專生結訓典禮。記者趙容萱／攝影

成功嶺 劉世芳

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