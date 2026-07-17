台中「里里有YouBike」 交通局：已設1800站站點、完成率88%

台中市長盧秀燕2023年7月在市政會議立下目標，希望未來台中每一里都有YouBike站點。台中市交通局統計，截至7月16日，全市YouBike租賃站點已達1800站，推動率達88%，提供1萬3077輛YouBike服務市民通勤學與休閒生活，累計騎乘突破1億3403萬人次。

盧秀燕喊出「里里有YouBike」政策目標。市議員指出，YouBike設點可補足原縣區在大眾運輸接駁的空白，但站點多集中在市區，台中有很多里還是看不到YouBike站，距離「里里有 YouBike」目標還需努力。

台中市交通局表示，目前全市「里里有YouBike」設站推動率已達88%。尚未設置站點的里別，多因缺乏符合設站條件的公共空間或設站腹地不足；另和平、東勢、石岡、新社等地區，則因人口密度、運輸需求及設站效益等因素，部分地區也受道路條件及土地權屬等因素影響，仍須進一步確認及協調。

交通局強調，將持續盤點各里可用空間，並與區公所、里辦公處及土地管理機關協調，待具備適當設站條件後，將優先評估增設YouBike站點，逐步完善公共自行車服務路網，提升市民通行便利性。

交通局長葉昭甫指出，交通局優化YouBike服務品質，不斷突破設站條件限制，成功建置全市最高海拔YouBike站，前進和平區谷關及松鶴部落設站，公共自行車延伸至山海屯都區，隨著站點拓展，目前全市最東端站點設於和平區谷關立體停車場，最西端位在龍井區麗水籃球場，最南端設於烏日區溪尾活動中心，最北端則位在大甲區松柏漁港。

葉昭甫表示，YouBike政策穩健推動，平均每日約6萬多人次租借，累積騎乘人次2024年12月首度突破1億人次，今年更快速成長至1億3403萬人次，短短一年多增逾3000萬人次，反映站點密度增加後，市民使用黏著度與便利性同步大幅提高。根據最新滿意度調查，YouBike整體服務滿意度高達98.7%，顯示已成為市民最信賴的超人氣綠色運具。

交通局指出，台中市公共自行車自2014年推動iBike 1.0試營運時，全市僅有329站，盧秀燕市長上任後，大力推動綠色運輸及公共運輸轉乘，2020年正式啟動「YouBike倍增計畫」，全面升級為YouBike 2.0系統，新增1000站服務據點，成效獲民眾肯定，市府再於2024年推動700站及2550輛自行車擴充計畫，截至2026年7月16日全市站點高達1800站，持續朝區里普設YouBike邁進。